Un convicto desconoció a su abogado defensor en medio de un juicio oral por falsa denuncia

Iván Bolado en el juicio junto a su abogado defensor, Cristian Pérez, a quien desconoció como su presentante legal e intentó llevar adelante su propia defensa legal.

El convicto Iván Bolado, condenado por el homicidio de un joven en Junín, provocó este viernes la suspensión de un juicio oral en Pergamino al desconocer a su abogado defensor durante el inicio del debate por una causa de falsa denuncia que se tramitaba en el Juzgado Correccional 1.

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La audiencia oral debía comenzar a las 10:00 en el edificio judicial de Pergamino, aunque sufrió una demora debido a una avería mecánica en el camión penitenciario encargado de trasladar al interno desde la Unidad Penal de máxima seguridad de Sierra Chica, donde cumple la condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El juez Carlos Picco interrumpió la audiencia, aceptó que se excusara el abogado de seguir con su defensa y se debe fijar una nueva audiencia.

Finalmente, el debate se inició cerca de las 11:30 bajo la presidencia del juez Carlos Ariel Picco, titular del Juzgado Correccional 1. La acusación estuvo representada por el fiscal Rubén Darío Giagnorio, mientras que la defensa oficial quedó inicialmente a cargo del abogado Cristian Pérez, ambos funcionarios del Departamento Judicial San Nicolás.

juicio-ivan-bolado El fiscal Rubén Darío Giagnorio trazó los lineamientos iniciales, pero el imputado cuestionó a su abogado defensor antes de comenzar el debate. LA OPINION

La causa que motivó el juicio oral se originó a partir de denuncias impulsadas por Bolado contra autoridades judiciales vinculadas a la ejecución de su condena. Según trascendió, el acusado sostenía que el juez de ejecución penal no controlaba correctamente el cumplimiento de la pena y no resolvía distintas acciones de Habeas Corpus que había presentado.

Defensor cuestionado

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El incidente que frustró el desarrollo del debate ocurrió apenas comenzaron los lineamientos iniciales de la defensa. En ese momento, Iván Bolado objetó públicamente la actuación de su abogado oficial y manifestó que no aceptaba que continuara representándolo en el proceso.

Frente a la postura de su defendido, el abogado Cristian Pérez solicitó formalmente excusarse de continuar con la asistencia técnica del acusado. Ante esa situación, el juez Carlos Picco resolvió interrumpir la audiencia, aceptar la excusación del defensor y disponer el traslado de las actuaciones para la designación de otro representante legal.

Ahora, el Juzgado Correccional deberá asignar un nuevo defensor oficial y fijar una nueva fecha para la realización del juicio oral por falsa denuncia.

Fuentes judiciales señalaron que Bolado mantiene desde hace años una intensa actividad litigante, con presentaciones y denuncias dirigidas contra magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales de distintos departamentos judiciales bonaerenses. Esa situación ha derivado reiteradamente en excusaciones y apartamientos de operadores judiciales a quienes les asignan intervenir en sus expedientes.

Condena por homicidio

Iván Ezequiel Bolado cumple actualmente una condena a 22 años de prisión por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Juan Ezequiel Alturria, un joven de 24 años asesinado durante la madrugada del 1 de enero de 2013 en la ciudad de Junín.

El crimen ocurrió en una vivienda de calle Trabajadores Argentinos al 1500, donde la víctima celebraba la llegada del Año Nuevo junto a familiares y allegados. De acuerdo con la investigación judicial, tras una discusión previa ocurrida horas antes, el agresor irrumpió armado en el domicilio y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el ojo de Alturria y le provocó la muerte en el lugar.

Luego del ataque, el homicida escapó y permaneció prófugo durante cinco meses hasta ser detenido en mayo de 2013 en la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

Durante la investigación, los peritos secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros y reunieron testimonios de personas que identificaron al agresor. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín finalmente condenó a Bolado en septiembre de 2015.

El fiscal de juicio Carlos Colimedaglia había solicitado una pena de 27 años de prisión, apoyado principalmente en declaraciones de testigos presenciales que ubicaron al acusado en la escena del ataque. Por su parte, la defensa oficial había requerido la absolución por el beneficio de la duda.

Crimen de Junín

El homicidio de Juan Alturria generó una fuerte conmoción en Junín durante los primeros días de 2013. La víctima trabajaba como albañil y era padre de tres hijos.

Durante el juicio oral desarrollado en Junín, Bolado negó haber participado en el crimen. Sus declaraciones provocaron la reacción de familiares de la víctima presentes en la sala, quienes insultaron al acusado hasta que intervino el personal de seguridad judicial.

A raíz de ese episodio, el tribunal decidió continuar los alegatos y la lectura del veredicto sin presencia de público para evitar nuevos incidentes.

Con el paso de los años, Bolado continuó impulsando diversas presentaciones judiciales desde prisión, muchas de ellas dirigidas contra funcionarios encargados de controlar la ejecución de su condena. Precisamente una de esas actuaciones derivó en el juicio oral suspendido este viernes en Pergamino.