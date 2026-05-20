San Pedro: Jornada territorial para impulsar el empleo y fortalecer emprendimientos en Barrio Bajo Cementerio

La Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo llevarán a cabo este lunes una nueva jornada territorial en barrio Bajo Cementerio.

La Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo desarrollarán este lunes en la ciudad de San Pedro , una nueva jornada territorial en el barrio Bajo Cementerio, con el objetivo de acercar a vecinos y emprendedores distintas herramientas para mejorar sus oportunidades laborales y potenciar sus proyectos productivos.

Durante la actividad, los asistentes podrán recibir orientación laboral personalizada, con apoyo técnico para la confección y actualización del currículum vitae. Esta herramienta resulta clave para quienes se encuentran en la búsqueda de empleo o desean mejorar su perfil profesional.

Además, los equipos técnicos brindarán información sobre las principales demandas del mercado laboral actual y ofrecerán recomendaciones para fortalecer las posibilidades de inserción en distintos sectores productivos.

La jornada también estará destinada a emprendedores locales que necesiten asesoramiento para consolidar o expandir sus iniciativas. Los participantes podrán consultar sobre herramientas de acompañamiento, estrategias de desarrollo y recursos disponibles para fortalecer sus negocios.

El objetivo es impulsar el crecimiento del entramado de microemprendimientos, promoviendo el desarrollo económico local y generando nuevas oportunidades de trabajo genuino dentro de la comunidad.

Capacitaciones y presencia del Estado en los barrios

Otro de los ejes centrales de la propuesta será la difusión de la oferta de capacitaciones disponibles a nivel local. Estas instancias de formación están orientadas a quienes buscan adquirir nuevas habilidades y adaptarse a las exigencias del mercado laboral.

La iniciativa forma parte de una política de descentralización que busca acercar los servicios y programas del Estado municipal a cada barrio. De esta manera, se facilita el acceso a recursos concretos que contribuyen a mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo emprendedor.