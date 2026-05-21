San Pedro participó de una jornada de UNICEF sobre políticas de infancia y adolescencia

San Pedro participó de una nueva jornada de trabajo del programa MUNA junto a UNICEF, la Provincia de Buenos Aires y Grupo Pharos.

El Municipio de San Pedro participó de una nueva jornada de trabajo del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por UNICEF junto al Gobierno bonaerense y Grupo Pharos. El encuentro reunió a representantes de distintos distritos para avanzar en estrategias vinculadas a la protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes.

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La actividad tuvo como objetivo presentar la agenda de capacitaciones y acciones previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de una estrategia integral orientada al fortalecimiento de las políticas públicas locales vinculadas a la infancia y la adolescencia.

Durante la jornada participaron equipos técnicos y referentes de 22 municipios bonaerenses, quienes compartieron experiencias, analizaron desafíos de gestión y trabajaron en la consolidación de herramientas destinadas a garantizar derechos en los territorios.

La delegación oficial de San Pedro estuvo integrada por el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; la secretaria de Salud, Isabel Carrasco; el coordinador del Servicio Local, Andrés Chiarella; y Mariel Leguizamón, integrante del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Según se informó, en los próximos meses los municipios adheridos al programa iniciarán una etapa de formación técnica para el diseño de sus respectivos Planes de Acción Municipal, con foco en problemáticas prioritarias vinculadas a la primera infancia y la adolescencia.

Los ejes de trabajo para infancia y adolescencia en 2026

Entre los principales lineamientos establecidos se destacan el fortalecimiento de entornos alimentarios saludables, la generación de espacios comunitarios libres de violencia y el desarrollo de herramientas que favorezcan la inclusión escolar de adolescentes.

Además, durante el encuentro se abordaron iniciativas complementarias relacionadas con la participación adolescente, presupuestos participativos jóvenes y mejoras en la planificación presupuestaria municipal para asegurar el financiamiento de políticas destinadas a la protección de derechos.

La participación del equipo técnico local forma parte de la continuidad del trabajo iniciado con la presentación oficial del programa MUNA en el Salón Dorado del Palacio Municipal de San Pedro, donde previamente se habían expuesto los resultados del Autodiagnóstico Local elaborado por distintas áreas del Municipio.