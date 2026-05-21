San Pedro: con más de 2200 LED instaladas, el consumo eléctrico urbano bajó un 46%

La Secretaría de Obras Públicas y en un trabajo coordinado con COOPSER, continúa con la ejecución del plan de modernización del alumbrado público que ya alcanzó la renovación de 2277 unidades en diversos sectores estratégicos de la ciudad. notisanpedro.info

La Secretaría de Obras Públicas, junto a COOPSER, avanza con el plan de modernización del alumbrado público de San Pedro, que ya permitió el recambio de 2277 luminarias por tecnología LED. La intervención no solo mejora la visibilidad urbana, sino que también generó un importante impacto en la eficiencia energética de la ciudad.

Modernización del alumbrado público en San Pedro El programa de infraestructura urbana contempla la sustitución progresiva de equipos de sodio y vapor de mercurio por luminarias LED de última generación. Este cambio tecnológico optimiza el rendimiento lumínico en calles y avenidas, mejora la seguridad vial nocturna y reduce significativamente el consumo energético del sistema de iluminación.

Reducción del consumo energético en un 46% Según mediciones técnicas de la prestataria COOPSER, la incorporación de los nuevos dispositivos permitió una reducción estimada del 46% en el consumo de energía eléctrica en las zonas intervenidas. Este indicador representa un avance clave en materia de eficiencia energética y un alivio en los costos operativos del sistema público de iluminación.

Zonas intervenidas y principales arterias de San Pedro Hasta el momento, los trabajos alcanzaron arterias estratégicas como las avenidas 3 de Febrero, Sarmiento y Crucero General Belgrano, además de los bulevares Paraná y Mariano Moreno, y calles como Juan B. Justo y Lucio Mansilla. También se realizaron mejoras en la zona de la barranca local, entre Gomendio y Rafael Obligado.

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