El buque LOLITA llegó al Puerto de San Pedro para exportar 33 mil toneladas de trigo a Brasil

El buque “LOLITA”, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria, arribó al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro en el marco de una nueva operación de exportación vinculada al movimiento cerealero de la región.

El Puerto de la ciudad de San Pedro volvió a consolidar su protagonismo en el comercio exterior argentino con el arribo del buque “LOLITA”, una embarcación de bandera de Liberia que cargará 33 mil toneladas de trigo con destino a Brasil. La operación refuerza el rol estratégico de la terminal portuaria en la salida de la producción agroindustrial bonaerense.

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El buque “LOLITA” arribó al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro luego de zarpar desde Nigeria y ya se encuentra amarrado en el muelle Elevador, donde se desarrolla la carga del cereal. Con una eslora de 182,94 metros, la nave representa una de las operaciones logísticas más relevantes del mes en la terminal portuaria local.

La embarcación había sido anunciada para el miércoles 14 de mayo y finalmente comenzó a operar según el cronograma previsto. Durante los próximos días, se completará el embarque de las 33 mil toneladas de trigo producidas en la región, que serán exportadas al mercado brasileño.

Esta clase de movimientos consolida la actividad portuaria y refleja la importancia del corredor productivo del norte de la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agrícolas más dinámicas del país.

Exportación de trigo a Brasil impulsa la actividad cerealera

Brasil continúa siendo uno de los principales destinos del trigo argentino. La cercanía geográfica, la complementariedad de mercados y la demanda sostenida del cereal convierten al país vecino en un socio comercial clave para el sector agroexportador nacional.

En este contexto, el Puerto de San Pedro cumple un papel fundamental como punto de salida de la producción, facilitando el transporte y reduciendo costos logísticos para productores y exportadores.

La carga del “LOLITA” se suma a una serie de embarques concretados durante el año, en un escenario donde la actividad cerealera mantiene un ritmo sostenido pese a los desafíos económicos y climáticos que enfrenta el sector.

El Puerto de San Pedro fortalece su rol estratégico

El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro continúa afianzando su posición como una de las terminales más importantes del interior bonaerense. Su infraestructura, ubicación y capacidad operativa permiten atender buques de gran porte y canalizar exportaciones de productos agrícolas hacia distintos mercados internacionales.

Cada arribo de estas características no solo genera movimiento comercial, sino también impacto económico directo e indirecto en la ciudad y la región, a través de la demanda de servicios logísticos, transporte y mano de obra especializada.

El ingreso del buque “LOLITA” confirma una vez más la relevancia del Puerto de San Pedro en la cadena de valor agroexportadora argentina y su aporte al desarrollo económico del norte bonaerense.