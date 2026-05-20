miércoles 20 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El buque LOLITA llegó al Puerto de San Pedro para exportar 33 mil toneladas de trigo a Brasil

    La embarcación de bandera liberiana ya opera en el muelle Elevador del Puerto de San Pedro en una nueva exportación clave para la producción cerealera regional.

    20 de mayo de 2026 - 18:00
    El buque “LOLITA”, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria, arribó al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro en el marco de una nueva operación de exportación vinculada al movimiento cerealero de la región.

    El buque “LOLITA”, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria, arribó al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro en el marco de una nueva operación de exportación vinculada al movimiento cerealero de la región.

    cronicasanpedro.com

    El Puerto de la ciudad de San Pedro volvió a consolidar su protagonismo en el comercio exterior argentino con el arribo del buque “LOLITA”, una embarcación de bandera de Liberia que cargará 33 mil toneladas de trigo con destino a Brasil. La operación refuerza el rol estratégico de la terminal portuaria en la salida de la producción agroindustrial bonaerense.

    Lee además
    Un total de 63 personas participaron de la Jornada de Salud Sexual desarrollada en el Playón Benefactoras Sampedrinas, una actividad organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro junto al equipo de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud bonaerense.

    Más de 60 vecinos de San Pedro participaron de una jornada de salud sexual y prevención
    La Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo llevarán a cabo este lunes una nueva jornada territorial en barrio Bajo Cementerio. 

    San Pedro: Jornada territorial para impulsar el empleo y fortalecer emprendimientos en Barrio Bajo Cementerio

    Puerto de San Pedro: nueva operación de exportación de trigo

    El buque “LOLITA” arribó al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro luego de zarpar desde Nigeria y ya se encuentra amarrado en el muelle Elevador, donde se desarrolla la carga del cereal. Con una eslora de 182,94 metros, la nave representa una de las operaciones logísticas más relevantes del mes en la terminal portuaria local.

    La embarcación había sido anunciada para el miércoles 14 de mayo y finalmente comenzó a operar según el cronograma previsto. Durante los próximos días, se completará el embarque de las 33 mil toneladas de trigo producidas en la región, que serán exportadas al mercado brasileño.

    Esta clase de movimientos consolida la actividad portuaria y refleja la importancia del corredor productivo del norte de la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agrícolas más dinámicas del país.

    Exportación de trigo a Brasil impulsa la actividad cerealera

    Brasil continúa siendo uno de los principales destinos del trigo argentino. La cercanía geográfica, la complementariedad de mercados y la demanda sostenida del cereal convierten al país vecino en un socio comercial clave para el sector agroexportador nacional.

    En este contexto, el Puerto de San Pedro cumple un papel fundamental como punto de salida de la producción, facilitando el transporte y reduciendo costos logísticos para productores y exportadores.

    La carga del “LOLITA” se suma a una serie de embarques concretados durante el año, en un escenario donde la actividad cerealera mantiene un ritmo sostenido pese a los desafíos económicos y climáticos que enfrenta el sector.

    El Puerto de San Pedro fortalece su rol estratégico

    El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro continúa afianzando su posición como una de las terminales más importantes del interior bonaerense. Su infraestructura, ubicación y capacidad operativa permiten atender buques de gran porte y canalizar exportaciones de productos agrícolas hacia distintos mercados internacionales.

    Cada arribo de estas características no solo genera movimiento comercial, sino también impacto económico directo e indirecto en la ciudad y la región, a través de la demanda de servicios logísticos, transporte y mano de obra especializada.

    El ingreso del buque “LOLITA” confirma una vez más la relevancia del Puerto de San Pedro en la cadena de valor agroexportadora argentina y su aporte al desarrollo económico del norte bonaerense.

    Temas
    Seguí leyendo

    Más de 60 vecinos de San Pedro participaron de una jornada de salud sexual y prevención

    San Pedro: Jornada territorial para impulsar el empleo y fortalecer emprendimientos en Barrio Bajo Cementerio

    San Pedro: CICOP se suma al paro nacional de salud y reclama pagos adeudados y actualización salarial

    Puerto de San Pedro exportará 30.000 toneladas de colza a los Países Bajos

    San Pedro: Refuerzan la seguridad y el control sanitario en los viveros

    Altolaguirre oriunda de San Pedro llega al teatro Gran Rex junto a "Charlie y la fábrica de chocolate"

    Hospital SADIV San Pedro realizará una charla abierta sobre parto respetado y maternidad

    La Anónima cancela su proyecto en San Pedro y construirá en San Nicolás

    San Pedro firmó un convenio para reciclar residuos electrónicos y lanzará su primera campaña municipal

    De San Pedro a Brasil: El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo y partirá desde el puerto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo llevarán a cabo este lunes una nueva jornada territorial en barrio Bajo Cementerio. 

    San Pedro: Jornada territorial para impulsar el empleo y fortalecer emprendimientos en Barrio Bajo Cementerio

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino refuerza la prevención y concientización en la Semana de Lucha contra la Triquinosis

    Pergamino refuerza la prevención y concientización en la Semana de Lucha contra la Triquinosis
    La Municipalidad de Ramallo anunció la apertura de las inscripciones para los Talleres Municipales correspondientes al ciclo 2026, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura.

    Ramallo: Abren la inscripción a los Talleres Municipales de Deportes y Cultura 2026

    Uno de cada tres niños y adolescentes tiene miopía en el mundo.
    Salud y bienestar

    Miopía en niños y adolescentes: ¿podemos prevenirla y hacer que su progresión sea más lenta?

    El buque “LOLITA”, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria, arribó al Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro en el marco de una nueva operación de exportación vinculada al movimiento cerealero de la región.

    El buque LOLITA llegó al Puerto de San Pedro para exportar 33 mil toneladas de trigo a Brasil

    En todo 2025, los trabajadores de 65 años y más representaron el 5,1% del total de ocupados en aglomerados urbanos del país, lo que representa el segundo registro más alto desde 2016.

    Cada vez más jubilados trabajan en San Nicolás para complementar sus ingresos, según un informe