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    • San Pedro: Media sanción a la quita de subsidios al gas, cómo afectará en la ciudad

    El proyecto aprobado en Diputados podría elevar entre 40% y 100% las facturas de gas en San Pedro y otros municipios bonaerenses.

    22 de mayo de 2026 - 08:15
    El proyecto aprobado en Diputados podría dejar sin el beneficio de “Zona Fría” a San Pedro y otros municipios bonaerenses. Advierten que las boletas de gas podrían subir entre un 40% y un 100% si el Senado convierte la iniciativa en ley.

    El proyecto aprobado en Diputados podría dejar sin el beneficio de “Zona Fría” a San Pedro y otros municipios bonaerenses. Advierten que las boletas de gas podrían subir entre un 40% y un 100% si el Senado convierte la iniciativa en ley.

    Google Ilustrativa

    La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto que modifica el régimen de “Zona Fría” y reduce el alcance de los subsidios al gas natural. De avanzar en el Senado, la medida impactará de lleno en San Pedro y otros municipios del norte bonaerense, donde miles de usuarios podrían afrontar fuertes aumentos en sus facturas.

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    Qué cambia con el nuevo esquema de subsidios al gas

    La iniciativa impulsada por el oficialismo nacional propone volver al esquema original creado en 2002, limitando los beneficios únicamente a las provincias de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

    De esta manera, quedarían excluidas las zonas incorporadas durante la ampliación del régimen en los últimos años, entre ellas gran parte de la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones oficiales, alrededor de 3.350.000 hogares perderían el descuento que actualmente reciben en sus tarifas de gas.

    En territorio bonaerense, el recorte alcanzaría a unos 1.240.000 hogares, equivalentes al 20 por ciento de los usuarios residenciales de la provincia.

    El impacto económico que podría sufrir San Pedro

    Entre los municipios afectados aparecen San Pedro, Baradero, Ramallo, San Nicolás y Pergamino, donde el beneficio vigente permite amortiguar el costo del servicio durante los meses de bajas temperaturas.

    De aprobarse definitivamente la reforma, las boletas de gas podrían registrar incrementos de entre el 40 y el 100 por ciento, dependiendo del nivel de consumo y de la categoría de cada usuario residencial.

    Además, el nuevo esquema técnico establece que el subsidio ya no se aplicará sobre la totalidad de la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. Esto reduciría considerablemente el alcance del descuento actual, que hoy oscila entre el 30 y el 50 por ciento.

    El argumento del Gobierno y el nuevo subsidio focalizado

    Desde el Gobierno nacional sostienen que el sistema vigente se financia mediante un recargo del 7,5 por ciento sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país y aseguran que el fondo actual resulta insuficiente para sostener la ampliación de las zonas frías.

    Según explicaron fuentes oficiales, la modificación busca reducir el déficit sectorial y avanzar hacia un esquema de asistencia más focalizado.

    La nueva normativa contempla que más de 1,69 millones de hogares cuyos ingresos superen las tres canastas básicas dejarán de recibir automáticamente el beneficio. Sin embargo, desde la Secretaría de Energía señalaron que continuará un Subsidio Energético Focalizado destinado a sectores vulnerables que cumplan con los requisitos de reempadronamiento establecidos por el Estado nacional.

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