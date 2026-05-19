San Pedro: CICOP se suma al paro nacional de salud y reclama pagos adeudados y actualización salarial

La seccional local de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunció su adhesión al paro nacional y marcha federal de 24 horas convocado para este miércoles 20 de mayo.

La seccional San Pedro de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) confirmó su adhesión al paro nacional y marcha federal de 24 horas convocado para este miércoles 20 de mayo. La protesta combinará reclamos nacionales en defensa de la salud pública con demandas locales vinculadas al cumplimiento de acuerdos salariales y laborales pendientes.

San Pedro: Refuerzan la seguridad y el control sanitario en los viveros

La medida de fuerza fue convocada en todo el país como una manifestación de rechazo a las políticas de ajuste que, según sostienen desde el gremio, afectan el funcionamiento del sistema sanitario y limitan el acceso de la población a una atención de calidad.

Desde CICOP remarcaron que la protesta busca visibilizar la necesidad de fortalecer la salud pública mediante mayores recursos, mejores condiciones de trabajo y salarios acordes a la responsabilidad que asumen los profesionales en hospitales y centros asistenciales.

En el plano local, los profesionales de la salud de San Pedro sumaron exigencias concretas relacionadas con el cumplimiento de acuerdos paritarios provinciales. Entre los principales reclamos figuran el pago de retroactivos adeudados y la correcta aplicación de las escalas salariales correspondientes a los períodos 2025 y 2026.

Además, solicitan el reconocimiento de bonificaciones por funciones específicas y por trayectoria formativa, aspectos que consideran fundamentales para valorar el desarrollo profesional y la capacitación continua del personal sanitario.

Concursos, recategorizaciones y seguridad laboral

La agenda gremial también incluye la realización de concursos públicos, recategorizaciones del personal y mejoras en las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos de salud del distrito.

Desde la conducción local de CICOP señalaron que el plan de lucha trasciende las reivindicaciones sectoriales y constituye una defensa integral del derecho de la comunidad a contar con un sistema de salud pública accesible, eficiente y sostenido por trabajadores debidamente reconocidos.

Durante la jornada de protesta, el gremio aseguró que se mantendrá la cobertura de urgencias y emergencias mediante las guardias de los distintos centros asistenciales.