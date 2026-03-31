San Pedro: Donación internacional fortalece al CEC 805 de Santa Lucía con fondos y equipamiento

El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro "Escuelas sin Fronteras", mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria. notisanpedro.info El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro "Escuelas sin Fronteras", mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria. notisanpedro.info

El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de Santa Lucía, partido de San Pedro concretó una histórica vinculación con una organización internacional que permitió la llegada de recursos clave para su funcionamiento. La iniciativa, gestada durante un año, se materializó con la entrega de materiales pedagógicos y un aporte económico destinado a fortalecer su tarea comunitaria.

Cooperación internacional inédita en Santa Lucía La asociación sin fines de lucro “Escuelas sin Fronteras” eligió al CEC 805 para desarrollar su primera intervención en Latinoamérica, marcando un precedente de cooperación para la región. La donación incluyó útiles escolares, un proyector y un aporte de 500.000 pesos destinado a la Asociación Cooperadora del establecimiento.

Entrega desde España y vínculo directo con benefactores La donación fue efectivizada por Carolina Andrés Rantica, quien viajó desde España para concretar la entrega del equipamiento. Durante la jornada, autoridades y colaboradores del CEC mantuvieron una videollamada con los benefactores europeos, instancia en la que pudieron agradecer el acompañamiento y compartir los detalles del proyecto educativo.

Un proyecto social que impulsa la integración comunitaria El origen de esta iniciativa está ligado al proyecto institucional de festejos mensuales de cumpleaños que desarrolla el CEC 805, una propuesta clave para la integración de los niños con sus familias y la comunidad. Desde la institución destacaron que este aporte permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje y sostener actividades recreativas y formativas fundamentales para los alumnos.

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