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    • San Pedro: Donación internacional fortalece al CEC 805 de Santa Lucía con fondos y equipamiento

    La institución de San Pedro recibió útiles, un proyector y $500.000 tras una gestión de un año con una ONG europea, en su primera acción en Latinoamérica.

    31 de marzo de 2026 - 14:00
    El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro Escuelas sin Fronteras, mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria.

    El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro "Escuelas sin Fronteras", mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria.

    notisanpedro.info
    El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro Escuelas sin Fronteras, mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria.

    El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de la localidad de Santa Lucía concretó una histórica vinculación institucional con la asociación internacional sin fines de lucro "Escuelas sin Fronteras", mediante la cual recibió una importante donación de materiales pedagógicos y recursos económicos destinados a fortalecer su labor comunitaria.

    notisanpedro.info

    El Centro Educativo Complementario (CEC) N° 805 de Santa Lucía, partido de San Pedro concretó una histórica vinculación con una organización internacional que permitió la llegada de recursos clave para su funcionamiento. La iniciativa, gestada durante un año, se materializó con la entrega de materiales pedagógicos y un aporte económico destinado a fortalecer su tarea comunitaria.

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    La asociación sin fines de lucro “Escuelas sin Fronteras” eligió al CEC 805 para desarrollar su primera intervención en Latinoamérica, marcando un precedente de cooperación para la región. La donación incluyó útiles escolares, un proyector y un aporte de 500.000 pesos destinado a la Asociación Cooperadora del establecimiento.

    Entrega desde España y vínculo directo con benefactores

    La donación fue efectivizada por Carolina Andrés Rantica, quien viajó desde España para concretar la entrega del equipamiento. Durante la jornada, autoridades y colaboradores del CEC mantuvieron una videollamada con los benefactores europeos, instancia en la que pudieron agradecer el acompañamiento y compartir los detalles del proyecto educativo.

    Un proyecto social que impulsa la integración comunitaria

    El origen de esta iniciativa está ligado al proyecto institucional de festejos mensuales de cumpleaños que desarrolla el CEC 805, una propuesta clave para la integración de los niños con sus familias y la comunidad. Desde la institución destacaron que este aporte permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje y sostener actividades recreativas y formativas fundamentales para los alumnos.

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