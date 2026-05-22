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    • Pergaminenses desafiaron las sierras cordobesas en Valhöll Ultra Trail

    Luciano Dragi debutó en ultra trail en los 50 kilómetros y encabezó la participación pergaminense en una de las carreras de montaña más exigentes del país.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de mayo de 2026 - 15:56
    María Elisa Linares, Iván Montevegna, Fabián Andrieux y Jesús Ledesma en Villa General Belgrano.

    María Elisa Linares, Iván Montevegna, Fabián Andrieux y Jesús Ledesma en Villa General Belgrano.

    JESUS LEDESMA
    Luciano Dragi durante su exigente debut en ultramaratón en los 50K de la Valhöll Ultra Trail.

    Luciano Dragi durante su exigente debut en ultramaratón en los 50K de la Valhöll Ultra Trail.

    UBICE FOTOGRAFIA

    Atletas de Pergamino tuvieron una destacada participación en la séptima edición de la Valhöll Ultra Trail, una de las competencias de trail running más exigentes y reconocidas del país, disputada entre el pasado fin de semana en Villa General Belgrano.

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    La prueba, desarrollada en las sierras del Valle de Calamuchita, reunió a corredores de distintos puntos de Argentina y ofreció recorridos técnicos y desafiantes entre senderos, filos, bosques, ríos y cumbres. Las distancias disponibles fueron de 50K, 35K, 21K y 12K, en un contexto natural imponente pero también extremadamente demandante desde lo físico y lo mental.

    Entre los representantes pergaminenses, sobresalió la actuación de Luciano Dragi, quien afrontó su debut en ultramaratón de montaña en la distancia principal de 50 kilómetros y logró completar la competencia pese a sufrir una fuerte torcedura de tobillo durante el recorrido. “Lucho” Dragi finalizó 37° en la clasificación general y 12° en la categoría de 30 a 39 años con un tiempo de 7h. 07m. 30s, en una carrera marcada por la lluvia del sábado previo y un terreno sumamente técnico.

    “La carrera que había planeado terminó en el kilómetro 25”

    El maratonista pergaminense, que el mes pasado había sorprendido con un Top 10 en los 21K de Patagonia Run en su estreno en el trail running, contó que la posibilidad de correr los 50K surgió sobre la marcha. “Fue una carrera que se metió en los planes hace muy poquito a través de un sponsor. Venía con muy buena carga semanal de kilómetros y decidí correrla”, relató.

    Dragi explicó que había estudiado previamente el circuito y a los principales rivales, sabiendo que enfrentaría una prueba muy dura. “ Sabía que eran entre 48 y 50 kilómetros, pero terminó siendo un poco más: 51 kilómetros y 600 metros. Un circuito recontra técnico y difícil”, describió.

    Las condiciones climáticas complejizaron todavía más la exigencia. “El sábado llovió y eso hizo que el terreno estuviera más dificultoso el domingo. Igual el clima acompañó porque estuvo soleado y agradable para correr”, señaló.

    Desde el inicio salió decidido a competir entre los mejores. “Salí a jugármela con el pelotón de punta, con corredores destacados como Sergio Pereyra, Marcelo Del Collado y Franco Isorna”, comentó.

    Sin embargo, la carrera comenzó a complicarse temprano. “En el kilómetro 8 me desvío y pierdo unos dos minutos respecto a los puestos de adelante”, explicó. Aun así logró recuperar terreno y mantenerse entre los cinco primeros hasta el momento decisivo.

    “En el kilómetro 25 tuve una torcedura fuerte de tobillo y me caí. Ahí automáticamente mi físico no me permitió seguir compitiendo como quería”, contó. A partir de ese momento, el objetivo cambió por completo. “Lo único que preví fue llegar lo más sano posible”, resumió.

    Más allá del dolor físico, el atleta destacó el valor emocional y humano de la experiencia. “Me llevé unos paisajes increíbles. Esa postal me la quedo para siempre. Las fotos del dolor se van, las de la montaña no”, expresó.

    Más presencia pergaminense

    Además de Dragi, otros atletas de Pergamino participaron en distintas distancias de la Valhöll Ultra Trail, logrando completar recorridos de alta exigencia. En los 35K, Ezequiel Estevez consiguió una destacada actuación al ubicarse 24° en la general y 13° en la categoría de 30 a 39 años, con un tiempo de 4h. 48m. 01s.

    Jesús Ledesma
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    Jesús Ledesma uno de los pergaminenses que completó los 35K en Valhöll Ultra Trail.

    También en esa distancia, Jesús Ledesma finalizó 129° en la general y 47° en la categoría de 40 a 49 años, registrando 5h. 54m. 55s. Por su parte, María Elisa Linares terminó 97ª en la clasificación femenina general y 36ª en la categoría de 40 a 49 años, con un tiempo de 6h. 48m. 48s.

    En la prueba de 12K también hubo representación pergaminense. Iván Montevegna concluyó 95° en la general y 18° en la categoría de 40 a 49 años con 2h. 11m. 19s.; mientras que Fabián Andrieux se ubicó 109° en la general y 23° en la misma categoría con un registro de 2h. 18m. 12s.

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