El Aeroclub de San Antonio de Areco recuperó su escuela de vuelo tras 30 años

El Aeroclub San Antonio de Areco atraviesa un momento histórico: después de tres décadas, la institución volvió a formar y recibir a sus primeros pilotos privados.

El Aeroclub de la ciudad de San Antonio de Areco volvió a vivir un momento histórico al recibir a sus primeros pilotos privados luego de más de 30 años sin actividad formativa. La institución celebró la graduación de Frank Meyer y Franco Morganti, en una jornada cargada de emoción para dirigentes, instructores y familias vinculadas a la aviación local.

La recuperación de la formación aeronáutica representa uno de los objetivos más importantes alcanzados por la actual conducción del Aeroclub. Durante años, la institución trabajó para recuperar la actividad, reacondicionar instalaciones y volver a posicionar a Areco dentro del circuito aeronáutico regional.

Pablo Martino, secretario del Aeroclub, destacó el esfuerzo realizado para llegar a este presente y expresó su satisfacción por concretar un proyecto que parecía lejano. “Después de 30 años tener los dos primeros pilotos ya es mucho. Tanto esfuerzo, tanta agua que corrió bajo el puente”, señaló.

Además, adelantó que en los próximos días podría sumarse un tercer piloto arequero. Se trata de Bruno Sartori, quien ya fue presentado para rendir el examen correspondiente.

Una tradición familiar ligada a la aviación

La actual conducción del Aeroclub está encabezada por Javier Meyer, piloto de Aerolíneas Argentinas, quien también destacó el valor simbólico del logro alcanzado. En su caso, la emoción tuvo además un componente familiar, ya que su hijo Frank Meyer forma parte de esta nueva camada de pilotos privados.

“Tercera generación de pilotos”, expresó Meyer con orgullo al referirse a la tradición aeronáutica de su familia. También remarcó la importancia de que tanto la formación como los exámenes hayan vuelto a realizarse en San Antonio de Areco.

“Después de tantos años, junto a Pablo y toda la comisión, logramos que estos dos primeros pilotos rindan acá, en Areco y es algo muy emotivo para todos nosotros”, sostuvo.

Nuevas actividades abiertas a la comunidad

El Aeroclub busca ahora consolidar esta nueva etapa con propuestas abiertas a vecinos y aficionados de la aviación. Desde la institución confirmaron que el próximo 13 de junio se realizará un “heli-asado”, un encuentro que reunirá helicópteros, aeronaves y actividades recreativas en el predio.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo con la comunidad y continuar impulsando el crecimiento de una institución histórica para San Antonio de Areco, que vuelve a posicionarse como un espacio de formación y encuentro aeronáutico.