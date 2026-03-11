San Pedro: Cecilio Salazar recorrió las obras finales del Hotel Azahar junto a Víctor Fera

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, visitó las instalaciones del Hotel Azahar para verificar la finalización de la primera fase del proyecto. Acompañado por el empresario Víctor Fera y el gerente Eric Gereritz, repasó los detalles de la obra y el cronograma previsto para la próxima apertura del complejo turístico.
Avances de obra y puesta a punto del Hotel Azahar
Gereritz detalló que la construcción se encuentra en la etapa final, centrada en la colocación del césped y la preparación de la piscina exterior. Estas tareas son clave para garantizar que los primeros huéspedes disfruten de instalaciones en condiciones óptimas y cumplan con los estándares de calidad previstos por el complejo.
Infraestructura y oferta gastronómica para vecinos y turistas
El hotel contará con 77 habitaciones y un área gastronómica completa. El restaurante y bar tendrán capacidad para 104 cubiertos y funcionarán de manera abierta, brindando acceso tanto a turistas como a los residentes de San Pedro, fortaleciendo la actividad turística y la vida social en la ciudad.
Empleo y desarrollo económico local
La apertura inicial generará 53 puestos de trabajo directos, con previsión de alcanzar entre 75 y 80 trabajadores al concluir el proyecto integral, que incluye spa y ampliación de plazas de alojamiento. Salazar destacó la importancia de esta inversión para la economía local y el compromiso municipal de apoyar iniciativas privadas que impulsen el crecimiento regional.