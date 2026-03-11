Gastronomía: en julio conoceremos la selección 2026 de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza

Hoy, un total de 71 restaurantes, de los cuales 52 están ubicados en Buenos Aires y 19 en Mendoza, son recomendados por los Inspectores de la Guía.

La Guía Michelin anunció oficialmente que el próximo 13 de julio se revelará la selección 2026 para Argentina , poniendo una vez más bajo los reflectores globales a la vibrante gastronomía de Buenos Aires y Mendoza . Las prestigiosas Estrellas Michelin y los premios especiales se darán a conocer a través de las plataformas digitales oficiales de la Guía.

Estos son los mejores platos con queso del mundo: hay un argentino entre los primeros puestos

Día de la Tortilla de Papa: por qué se celebra cada 9 de marzo

La nueva edición celebrará la excelencia de las experiencias culinarias locales en una de las citas más esperadas del calendario gastronómico internacional.

En una colaboración estrecha con los socios de destino de ambas ciudades, esta nueva edición busca ratificar la calidad excepcional de la gastronomía argentina y el talento de sus profesionales, quienes han posicionado al país como un referente ineludible en el mapa del turismo de lujo y el buen vivir.

El vínculo de la Guía Michelin con Argentina inició con su histórica primera selección en 2023, marcando un punto de inflexión para el panorama culinario nacional.

Desde aquel hito, la publicación ha documentado la evolución del talento local, reconociendo a chefs y establecimientos que desafían los límites creativos para ofrecer experiencias de clase mundial.

Revelación digital y reconocimiento físico

Fiel a su compromiso con la innovación y el alcance global, la nueva selección de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza se dará a conocer a través de sus plataformas digitales.

Los entusiastas de la gastronomía, viajeros y profesionales del sector podrán explorar la lista completa de destinos destacados en el sitio web oficial guide.michelin.com

Además del reconocimiento digital, cada restaurante seleccionado recibirá la emblemática placa Michelin, un símbolo físico de excelencia que los socios de destino entregarán a los protagonistas de esta edición, consolidando el prestigio de sus cocinas frente al público local e internacional.

Fuente: El Sol.