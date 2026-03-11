jueves 12 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Gastronomía: en julio conoceremos la selección 2026 de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza

    La selección de los establecimientos y profesionales del sector incluidos en la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza 2026 se anunciará el 13 de julio.

    11 de marzo de 2026 - 10:19
    Hoy, un total de 71 restaurantes, de los cuales 52 están ubicados en Buenos Aires y 19 en Mendoza, son recomendados por los Inspectores de la Guía.

    Hoy, un total de 71 restaurantes, de los cuales 52 están ubicados en Buenos Aires y 19 en Mendoza, son recomendados por los Inspectores de la Guía.

    PLANETA URBANO.

    La Guía Michelin anunció oficialmente que el próximo 13 de julio se revelará la selección 2026 para Argentina, poniendo una vez más bajo los reflectores globales a la vibrante gastronomía de Buenos Aires y Mendoza. Las prestigiosas Estrellas Michelin y los premios especiales se darán a conocer a través de las plataformas digitales oficiales de la Guía.

    Lee además
    La tortilla de papa, esa receta tan característica de la gastronomía española y ahora también universal, también tiene su día.

    Día de la Tortilla de Papa: por qué se celebra cada 9 de marzo
    Según los rankings más recientes de Taste Atlas, los platos con queso mejor valorados del mundo combinan tradición europea y clásicos latinoamericanos.

    Estos son los mejores platos con queso del mundo: hay un argentino entre los primeros puestos

    La nueva edición celebrará la excelencia de las experiencias culinarias locales en una de las citas más esperadas del calendario gastronómico internacional.

    En una colaboración estrecha con los socios de destino de ambas ciudades, esta nueva edición busca ratificar la calidad excepcional de la gastronomía argentina y el talento de sus profesionales, quienes han posicionado al país como un referente ineludible en el mapa del turismo de lujo y el buen vivir.

    Un camino de crecimiento y excelencia

    El vínculo de la Guía Michelin con Argentina inició con su histórica primera selección en 2023, marcando un punto de inflexión para el panorama culinario nacional.

    Desde aquel hito, la publicación ha documentado la evolución del talento local, reconociendo a chefs y establecimientos que desafían los límites creativos para ofrecer experiencias de clase mundial.

    Revelación digital y reconocimiento físico

    Fiel a su compromiso con la innovación y el alcance global, la nueva selección de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza se dará a conocer a través de sus plataformas digitales.

    Los entusiastas de la gastronomía, viajeros y profesionales del sector podrán explorar la lista completa de destinos destacados en el sitio web oficial guide.michelin.com

    Además del reconocimiento digital, cada restaurante seleccionado recibirá la emblemática placa Michelin, un símbolo físico de excelencia que los socios de destino entregarán a los protagonistas de esta edición, consolidando el prestigio de sus cocinas frente al público local e internacional.

    Fuente: El Sol.

    Temas
    Seguí leyendo

    Día de la Tortilla de Papa: por qué se celebra cada 9 de marzo

    Estos son los mejores platos con queso del mundo: hay un argentino entre los primeros puestos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Robaron 15 computadoras portátiles.

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Pergamino. En la estación de servicios Shell de avenida Marcelino Ugarte y Ruta 188 agredieron a un playero por no cargarle combustible a un motociclista sin casco.

    Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco