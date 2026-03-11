jueves 12 de marzo de 2026
    • Cultura

    Vuelve Velada de cine a la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez con la proyección de Kamchatka

    El ciclo cultural Velada de Cine retoma este miércoles. Durante marzo, las películas estarán vinculadas al aniversario de los 50 años del Golpe de Estado.

    11 de marzo de 2026 - 11:50
    La película Kamchatka abrirá este miércoles una nueva edición del ciclo Velada de cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez.

    PRENSA

    Este miércoles en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez –avenida Colón y Mitre– retoma el ciclo cultural Velada de cine, que organizan Matías Corona y Francisco Albani con el apoyo de la comisión directiva de la Biblioteca Menéndez.

    La actividad, con entrada libre y gratuita, volverá a realizarse desde las 19:00 con la proyección de la película argentina Kamchatka, dirigida por Marcelo Piñeyro y protagonizada por Ricardo Darín y Cecilia Roth.

    “Para los miércoles de marzo, las películas se seleccionaron teniendo en cuenta el aniversario de los 50 años del Golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976”, explicaron desde la institución.

    En ese marco, el ciclo propone utilizar el cine como punto de partida para la reflexión y la memoria colectiva. Tal como es habitual en la propuesta, tras la proyección los organizadores invitan a los asistentes a participar de un debate abierto sobre la película y su contexto histórico.

    Kamchatka

    Harry es un chico como cualquier otro. Tiene 10 años, va a la escuela, le gustan los juegos de mesa y mirar la televisión. Su padre es abogado, su madre trabaja en la universidad y su hermano menor, el Enano, es su compañero de aventuras. Lo que no es normal es el mundo en que vive. En 1976, la Argentina ha caído en manos de una dictadura militar y miles de ciudadanos son perseguidos y secuestrados. En la mayoría de los casos, el único crimen del que podría acusárseles es el de oponerse a viva voz a un régimen semejante. Y ese es el caso de los padres de Harry.

    Sabiéndose buscados, deciden esconderse. Para ellos, sacan a los chicos de la escuela, abandonan la casa y se ocultan en una finca en las afueras de la ciudad a la espera que el tiempo haga su parte.

    Pero la persecución llegará hasta ellos. Acorralados, los padres deciden dejar a sus hijos con los abuelos para intentar apartarse de la línea de fuego. A la hora de la despedida, dejan en manos de Harry su juego de mesa favorito: el T.E.G., sabiendo que le dejan mucho más que un pasatiempo. Entre las reglas del T.E.G., hay escondido un secreto que sólo descubrirá Harry, y que le ayudará a resistir hasta que finalmente salga el sol sobre el largo invierno que vive el país.

    Dirección: Marcelo Piñeyro. Elenco: Matías Del Pozo, Héctor Alterio, Ricardo Darín, Cecilia Roth, Leticia Brédice y Tomás Fonzi. Género: drama; origen: Argentina. Duración: 103 minutos; calificación: apta mayores de 13 años.

