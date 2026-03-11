jueves 12 de marzo de 2026
    • Rivas cuestiona proyecto de La Libertad Avanza en San Pedro: "Quieren crear algo que ya existe"

    El concejal criticó la iniciativa “Jóvenes Legislando” por errores técnicos y por duplicar un programa vigente desde 2012 en San Pedro.

    11 de marzo de 2026 - 08:06
    El concejal Martín Rivas cuestionó con dureza un proyecto de ordenanza presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza que propone la creación del programa “Jóvenes Legislando”.

    El concejal Martín Rivas salió al cruce del bloque La Libertad Avanza por su proyecto “Jóvenes Legislando”, al considerar que incurre en errores técnicos y busca instaurar un mecanismo ya vigente en el Concejo Deliberante de San Pedro desde 2012. Para el edil, la propuesta refleja falta de estudio y revisión normativa previa.

    Programa vigente desde 2012 en San Pedro

    Rivas recordó que la participación juvenil ya cuenta con un espacio formal: el “Concejo Deliberante Escolar”, creado mediante el Decreto Nº 84/12. Según indicó, la iniciativa presentada por La Libertad Avanza no aporta novedades y repite objetivos que llevan más de una década implementándose, generando confusión sobre su necesidad real.

    Errores técnicos en la presentación del proyecto

    El concejal señaló que el proyecto fue presentado como ordenanza, cuando la herramienta correcta debería ser un decreto interno del Concejo Deliberante. Esta falta de precisión legislativa evidencia, según Rivas, un desconocimiento de la jerarquía normativa y debilita la intención de fomentar la participación juvenil de manera efectiva.

    La importancia del estudio y la responsabilidad institucional

    Rivas subrayó que la política local requiere debate, ideas y conocimiento del marco normativo vigente. “Cuando se propone algo sin revisar la normativa, queda en evidencia un problema más profundo”, afirmó. Para el concejal, la liviandad en la función pública termina por abrumar el debate político y no contribuye a soluciones concretas para los vecinos.

