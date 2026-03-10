martes 10 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

    Un proyecto de ordenanza para que alumnos de 5° y 6° año participen en simulaciones legislativas y vean el funcionamiento del Concejo Deliberante de San Pedro.

    10 de marzo de 2026 - 12:02
    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa Jóvenes Legislando.&nbsp;

    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa "Jóvenes Legislando". 

    notisanpedro.info

    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza en San Pedro presentó un proyecto de ordenanza para crear el programa “Jóvenes Legislando”, una iniciativa orientada a estudiantes de 5° y 6° año de escuelas secundarias del distrito que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento del Concejo Deliberante y fomentar la participación ciudadana.

    Lee además
    Organizaciones feministas, sociales y políticas de San Pedro se reunieron en Plaza Belgrano para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una jornada que incluyó la lectura de un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional por el rumbo de las políticas de género.

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género
    Con el objetivo de fortalecer la producción apícola y promover la mejora genética en el sector, se llevó a cabo este sábado el 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas.

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    Un programa para acercar a los jóvenes al Concejo Deliberante

    La iniciativa fue presentada por los concejales Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, quienes integran el bloque de Alianza La Libertad Avanza en el HCD de San Pedro. El proyecto propone generar una instancia de formación práctica para estudiantes del último tramo del nivel secundario.

    El objetivo central es que los alumnos puedan conocer de manera directa cómo funciona el Poder Legislativo municipal, comprendiendo los procesos de debate, elaboración y tratamiento de ordenanzas que impactan en la vida cotidiana de la comunidad.

    Según se plantea en la propuesta, el programa permitiría que los estudiantes participen en actividades que simulen el trabajo legislativo real, promoviendo el aprendizaje a través de la experiencia.

    Formación ciudadana y participación juvenil

    El proyecto fundamenta su creación en el marco normativo educativo vigente, especialmente en la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688.

    Ambas normativas establecen como uno de sus ejes centrales la formación de ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la vida democrática.

    En ese sentido, los autores del proyecto destacan que el reconocimiento del derecho al voto desde los 16 años convirtió a los jóvenes en protagonistas de la vida democrática, lo que vuelve necesario generar espacios institucionales donde puedan comprender cómo se toman las decisiones públicas.

    Cómo funcionaría el programa “Jóvenes Legislando”

    De acuerdo con el proyecto presentado, el programa estaría coordinado por la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante, que organizaría jornadas de trabajo en las que los estudiantes podrán redactar y debatir propuestas propias.

    Durante esas instancias, los alumnos participarían de simulaciones del proceso parlamentario, lo que incluye la elaboración de iniciativas, su presentación y el tratamiento en sesiones especialmente organizadas para tal fin.

    La propuesta también busca ampliar y profundizar los alcances del Decreto N° 84/12, que creó el Concejo Deliberante Escolar, incorporando una estructura más técnica y articulada con los contenidos pedagógicos del nivel secundario.

    Finalmente, el documento invita a las autoridades educativas del Partido de San Pedro a integrar el programa en sus agendas institucionales, con el objetivo de fortalecer la formación cívica y fomentar una ciudadanía más comprometida con el desarrollo de la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    Delegación de San Pedro participó de un encuentro por el 8M en La Plata

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    San Pedro: Investigadores de la UNR estudian en el Museo Paleontológico un quirquincho fósil

    San Pedro avanzará con la descentralización de Desarrollo de la Comunidad en Los Aromos y Depietri

    San Pedro: Rey criticó el discurso de Salazar y afirmó que "está desconectado de las necesidades de la ciudad"

    San Pedro intensifica un operativo para remover vehículos abandonados en la vía pública

    Tras el temporal, San Pedro registró caída de postes pero sin daños graves

    San Pedro se suma a "Entramados" para fortalecer la contención de jóvenes vulnerables

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En medio de la crisis que envuelve a numerosas empresas del sector, el frigorífico Arrebeef, uno de los socios más fuertes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, suspendió a casi 400 trabajadores que se desempeñan en la planta de Pérez Millán, en Ramallo.

    Pérez Millán: Suspensiones en el frigorífico ArreBeef, 400 trabajadores tercerizados quedaron sin actividad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este año comenzó a regir el nuevo esquema del Impuesto Automotor 2026,

    Atención: Arba recuerda que este martes vence el Impuesto Automotor y se puede pagar con descuento
    Santiago Passaglia, destacó el impacto que genera Expoagro en la ciudad y remarcó el movimiento económico que produce la megamuestra agroindustrial en distintos sectores locales.

    San Nicolás: Santiago Passaglia destacó el impacto económico de Expoagro y el movimiento que hay en la ciudad

    Con su inconfundible bicicleta y sus cascos temáticos creados por él mismo, el Colo Orlando se convirtió con los años en uno de los personajes más queridos y reconocibles de Pergamino.
    Pergamino

    Homenaje al Colo Orlando en el Centro de Jubilados y Pensionados Centenario

    Un foro reciente de proyección turística reveló el interés identitario de los zarateños por el 2×4. El viernes 20 será una noche “netamente de tango” con el Negro Falótico y el cierre estelar de Adriana Varela.

    Zárate celebrará su 172° aniversario con tango, chamamé y música popular en tres jornadas

    El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa Jóvenes Legislando. 

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios