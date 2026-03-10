San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa "Jóvenes Legislando".

La iniciativa fue presentada por los concejales Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, quienes integran el bloque de Alianza La Libertad Avanza en el HCD de San Pedro. El proyecto propone generar una instancia de formación práctica para estudiantes del último tramo del nivel secundario.

El objetivo central es que los alumnos puedan conocer de manera directa cómo funciona el Poder Legislativo municipal, comprendiendo los procesos de debate, elaboración y tratamiento de ordenanzas que impactan en la vida cotidiana de la comunidad.

Según se plantea en la propuesta, el programa permitiría que los estudiantes participen en actividades que simulen el trabajo legislativo real, promoviendo el aprendizaje a través de la experiencia.

Formación ciudadana y participación juvenil

El proyecto fundamenta su creación en el marco normativo educativo vigente, especialmente en la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688.

Ambas normativas establecen como uno de sus ejes centrales la formación de ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con la vida democrática.

En ese sentido, los autores del proyecto destacan que el reconocimiento del derecho al voto desde los 16 años convirtió a los jóvenes en protagonistas de la vida democrática, lo que vuelve necesario generar espacios institucionales donde puedan comprender cómo se toman las decisiones públicas.

Cómo funcionaría el programa “Jóvenes Legislando”

De acuerdo con el proyecto presentado, el programa estaría coordinado por la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante, que organizaría jornadas de trabajo en las que los estudiantes podrán redactar y debatir propuestas propias.

Durante esas instancias, los alumnos participarían de simulaciones del proceso parlamentario, lo que incluye la elaboración de iniciativas, su presentación y el tratamiento en sesiones especialmente organizadas para tal fin.

La propuesta también busca ampliar y profundizar los alcances del Decreto N° 84/12, que creó el Concejo Deliberante Escolar, incorporando una estructura más técnica y articulada con los contenidos pedagógicos del nivel secundario.

Finalmente, el documento invita a las autoridades educativas del Partido de San Pedro a integrar el programa en sus agendas institucionales, con el objetivo de fortalecer la formación cívica y fomentar una ciudadanía más comprometida con el desarrollo de la comunidad.