Se llevó adelante la primera sesión del año del Concejo Deliberante con un extenso orden del día

El Honorable Concejo Deliberante de Pergamino celebró su primera sesión del período 2026 con un extenso orden del día y múltiples proyectos en tratamiento. Durante la jornada se abordaron iniciativas vinculadas a infraestructura rural, reclamos vecinales, la situación de la industria textil y distintas propuestas legislativas que fueron giradas a comisión para su análisis.

Durante la sesión también se hicieron presentes vecinos del barrio Trocha, quienes elevaron un reclamo por ruidos molestos provenientes del complejo conocido como New Park. El planteo fue explicado en el recinto por el concejal Nicolás Cabrera y posteriormente girado a la Comisión de Medio Ambiente.

Además, se trataron sobre tablas dos proyectos administrativos: la determinación del día y horario de las sesiones del período 2026 y la declaración de interés de las actividades del Concejo Deliberante durante el año.

En otro de los puntos, el interbloque Fuerza Patria/Frente Renovador propuso que la documentación oficial municipal incluya la leyenda “50 años del Golpe Cívico-Militar. Año por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. Tras algunas modificaciones acordadas entre los presidentes de bloque Nicolás Cabrera e Ignacio Maiztegui, la iniciativa fue aprobada por mayoría.

Debate por la situación de la industria textil

Uno de los temas centrales de la jornada fue el proyecto presentado por el concejal Ignacio Maiztegui para establecer un régimen especial de eximición de la tasa de Seguridad e Higiene para la industria textil y de la confección.

La iniciativa se analizó junto a otros tres proyectos vinculados al mismo sector. Dos de ellos fueron impulsados por el concejal Ramiro Llan de Rosos: un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia y Sostenimiento de la Industria Textil y del Empleo Textil en el Partido de Pergamino y un proyecto de resolución solicitando medidas provinciales y nacionales para la protección del sector.

A estas propuestas se sumó una iniciativa del interbloque Fuerza Patria/Frente Renovador para declarar el estado de emergencia económica y laboral en la industria textil local. Durante el debate intervinieron, además, el concejal Ezequiel Montenegro y las concejales Silvia Viera y Macarena García Santander. Finalmente, todos los expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación y de Presupuesto y Cuentas.

El alivio fiscal en agenda

Otro proyecto impulsado por Maiztegui solicitó al Departamento Ejecutivo la eliminación de seis tasas y tributos municipales, con el objetivo de dar continuidad a programas de alivio fiscal en el partido. La propuesta también fue derivada a la Comisión de Presupuesto y Cuentas.

Infraestructura urbana y servicios para las localidades

Por su parte, el concejal Gabriel Figueroa, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de comunicación para solicitar la apertura de una calle sobre la ex vía del ferrocarril Belgrano, entre avenida Hipólito Yrigoyen y boulevard Marcelino Ugarte. La iniciativa fue girada a la Comisión de Obras Públicas.

Entre los proyectos aprobados, se destacó el pedido presentado por los concejales Giuliana Rueda e Ignacio Maiztegui para solicitar al Banco de la Provincia de Buenos Aires la instalación de cajeros automáticos en las localidades de Manuel Ocampo y Acevedo, que contó con despacho unánime.

Una sesión sin sobresaltos

Pese al extenso temario, la sesión se desarrolló sin discusiones ni exabruptos. Sin embargo, varios concejales aprovecharon la primera reunión del año para tomar la palabra y exponer distintos temas de interés que marcarán la agenda legislativa en las próximas semanas.