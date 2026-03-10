8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

Organizaciones feministas, sociales y políticas de San Pedro se reunieron en Plaza Belgrano para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en una jornada que incluyó la lectura de un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional por el rumbo de las políticas de género. cronicasanpedro.com

Este 8 de marzo, Plaza Belgrano de la ciudad de San Pedro se convirtió en escenario de un acto masivo por el Día de la Mujer Trabajadora. Organizaciones feministas, sociales y políticas realizaron fuertes críticas al Gobierno nacional por el desmantelamiento de políticas de género y exigieron medidas concretas para proteger derechos.

Historia y relevancia del 8M en San Pedro El acto comenzó con un repaso del origen histórico del 8 de marzo, ligado a las luchas obreras y la reivindicación de derechos para las mujeres. Las organizaciones destacaron la necesidad de mantener viva la memoria de estas luchas y alertaron sobre la actual “profunda disputa por los derechos” en el país.

Críticas al Gobierno nacional y desmantelamiento de políticas Durante el evento, se cuestionó la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y los recortes en programas de prevención de violencias por motivos de género. Según los datos presentados, en San Pedro durante 2025 hubo 1.885 denuncias por violencia de género y en 2026 ya superan las 240.

Impacto local y desigualdades estructurales Además de la violencia, se abordó el impacto de reformas laborales, recortes previsionales y educativos, y la situación de políticas públicas para la discapacidad y salud reproductiva. Las participantes alertaron que las mujeres y diversidades son quienes más sufren la precarización y la ausencia de políticas de cuidado.

