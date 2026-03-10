8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

Este 8 de marzo, Plaza Belgrano de la ciudad de San Pedro se convirtió en escenario de un acto masivo por el Día de la Mujer Trabajadora. Organizaciones feministas, sociales y políticas realizaron fuertes críticas al Gobierno nacional por el desmantelamiento de políticas de género y exigieron medidas concretas para proteger derechos.
Historia y relevancia del 8M en San Pedro
El acto comenzó con un repaso del origen histórico del 8 de marzo, ligado a las luchas obreras y la reivindicación de derechos para las mujeres. Las organizaciones destacaron la necesidad de mantener viva la memoria de estas luchas y alertaron sobre la actual “profunda disputa por los derechos” en el país.
Críticas al Gobierno nacional y desmantelamiento de políticas
Durante el evento, se cuestionó la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y los recortes en programas de prevención de violencias por motivos de género. Según los datos presentados, en San Pedro durante 2025 hubo 1.885 denuncias por violencia de género y en 2026 ya superan las 240.
Impacto local y desigualdades estructurales
Además de la violencia, se abordó el impacto de reformas laborales, recortes previsionales y educativos, y la situación de políticas públicas para la discapacidad y salud reproductiva. Las participantes alertaron que las mujeres y diversidades son quienes más sufren la precarización y la ausencia de políticas de cuidado.