jueves 12 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Escuela técnica de Villa Ramallo prohíbe celulares en clase para mejorar la concentración

    En Villa Ramallo la Técnica N°1 “Bonifacio Velázquez” aplicará desde 2026 las “Jornadas libres de pantallas”, una normativa que limita el uso de celulares.

    11 de marzo de 2026 - 09:11
    La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Bonifacio Velázquez” puso en marcha una iniciativa que restringe el uso de celulares durante las clases con el objetivo de reducir distracciones y fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes.

    La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Bonifacio Velázquez” puso en marcha una iniciativa que restringe el uso de celulares durante las clases con el objetivo de reducir distracciones y fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes.

    Facebook Técnica 1 Ramallo V. - EES Técnica Nro 1 "Bonifacio Velazquez"

    La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Bonifacio Velázquez” de Villa Ramallo implementará desde el ciclo lectivo 2026 una normativa que prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases. La iniciativa busca reducir distracciones, mejorar la concentración de los estudiantes y fortalecer la interacción directa entre alumnos y docentes.

    Lee además
    El pedido surgió tras consultas de comerciantes sobre habilitaciones, tasas y trámites administrativos contemplados en el nuevo código tributario aprobado en diciembre.

    Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal
    El sorteo se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza con la presencia de los presidentes de los clubes.

    Douglas debutará en casa frente a Gimnasia de Chivilcoy

    Prohibición de celulares en el aula de una escuela desde 2026

    La medida forma parte de una propuesta institucional denominada “Jornadas libres de pantallas”, cuyo objetivo es promover hábitos de estudio más efectivos dentro del ámbito escolar. Desde la institución señalaron que la presencia constante de dispositivos móviles suele generar interrupciones en las actividades pedagógicas y dificulta la atención sostenida durante las clases.

    Según lo establecido en la normativa, los estudiantes podrán llevar sus teléfonos celulares al establecimiento, principalmente por razones vinculadas a la seguridad durante el traslado hacia y desde la escuela. Sin embargo, una vez iniciada la jornada deberán permanecer apagados y guardados dentro de las mochilas durante todo el tiempo que se desarrollen las actividades en el aula.

    La restricción también alcanza a otros dispositivos electrónicos personales, como relojes inteligentes o equipos similares que permitan acceder a internet o enviar mensajes.

    Qué pasa si un alumno usa el celular durante la clase

    En caso de que un estudiante utilice el teléfono durante el desarrollo de la clase, el dispositivo podrá ser retirado por el personal docente o directivo. Además, se aplicarán las sanciones correspondientes contempladas en el Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC), que establece las normas de comportamiento dentro de la comunidad educativa.

    Desde la escuela explicaron que la decisión se basa en estudios que advierten sobre el impacto del uso intensivo de teléfonos móviles en adolescentes. Entre las consecuencias mencionadas se encuentran dificultades para sostener la atención durante períodos prolongados, menor interacción cara a cara entre los jóvenes y dinámicas de comparación social que pueden afectar el bienestar emocional.

    En ese sentido, la propuesta apunta a recuperar espacios de diálogo directo entre estudiantes y a fortalecer una convivencia escolar basada en la participación activa dentro del aula.

    Excepciones previstas en la normativa escolar

    A pesar de la prohibición general, la normativa contempla algunas excepciones. Se permitirá el uso de dispositivos cuando exista una indicación médica que requiera monitoreo permanente mediante tecnología digital, como ocurre en ciertos tratamientos de salud.

    También se habilitará su utilización en casos de Necesidades Educativas Especiales, siempre que se trate de adaptaciones pedagógicas previamente autorizadas y documentadas por la institución.

    Asimismo, los docentes podrán permitir el uso de dispositivos en determinadas actividades pedagógicas cuando consideren que resultan necesarios para el desarrollo de la clase, siempre con la autorización de la dirección del establecimiento.

    Para mantener la comunicación con las familias ante situaciones urgentes, desde la escuela informaron que los padres o tutores podrán contactarse con los estudiantes a través del teléfono institucional del establecimiento durante la jornada escolar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal

    Douglas debutará en casa frente a Gimnasia de Chivilcoy

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector

    Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa de servicios públicos "despertó" al pueblo

    Ramallo será sede de los Juegos Universitarios de Playa con más de 500 competidores

    Tránsito municipal intensifica controles en San Pedro: 10 motos retenidas y un auto removido

    San Pedro: Cecilio Salazar recorrió las obras finales del Hotel Azahar junto a Víctor Fera

    Rivas cuestiona proyecto de La Libertad Avanza en San Pedro: "Quieren crear algo que ya existe"

    Gestiones con Vialidad bonaerense por el camino a Vuelta de Obligado, bacheo urbano y obras en la Ruta 191

    Provincia: Advierten una caída del 45% en las ventas en las panaderías y un récord de cierres para 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa de servicios publicos desperto al pueblo

    Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa de servicios públicos "despertó" al pueblo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Robaron 15 computadoras portátiles.

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Pergamino. En la estación de servicios Shell de avenida Marcelino Ugarte y Ruta 188 agredieron a un playero por no cargarle combustible a un motociclista sin casco.

    Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco