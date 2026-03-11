Escuela técnica de Villa Ramallo prohíbe celulares en clase para mejorar la concentración

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Bonifacio Velázquez” puso en marcha una iniciativa que restringe el uso de celulares durante las clases con el objetivo de reducir distracciones y fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Bonifacio Velázquez” de Villa Ramallo implementará desde el ciclo lectivo 2026 una normativa que prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases. La iniciativa busca reducir distracciones, mejorar la concentración de los estudiantes y fortalecer la interacción directa entre alumnos y docentes .

La medida forma parte de una propuesta institucional denominada “Jornadas libres de pantallas” , cuyo objetivo es promover hábitos de estudio más efectivos dentro del ámbito escolar. Desde la institución señalaron que la presencia constante de dispositivos móviles suele generar interrupciones en las actividades pedagógicas y dificulta la atención sostenida durante las clases.

Según lo establecido en la normativa, los estudiantes podrán llevar sus teléfonos celulares al establecimiento, principalmente por razones vinculadas a la seguridad durante el traslado hacia y desde la escuela. Sin embargo, una vez iniciada la jornada deberán permanecer apagados y guardados dentro de las mochilas durante todo el tiempo que se desarrollen las actividades en el aula.

La restricción también alcanza a otros dispositivos electrónicos personales, como relojes inteligentes o equipos similares que permitan acceder a internet o enviar mensajes.

Qué pasa si un alumno usa el celular durante la clase

En caso de que un estudiante utilice el teléfono durante el desarrollo de la clase, el dispositivo podrá ser retirado por el personal docente o directivo. Además, se aplicarán las sanciones correspondientes contempladas en el Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC), que establece las normas de comportamiento dentro de la comunidad educativa.

Desde la escuela explicaron que la decisión se basa en estudios que advierten sobre el impacto del uso intensivo de teléfonos móviles en adolescentes. Entre las consecuencias mencionadas se encuentran dificultades para sostener la atención durante períodos prolongados, menor interacción cara a cara entre los jóvenes y dinámicas de comparación social que pueden afectar el bienestar emocional.

En ese sentido, la propuesta apunta a recuperar espacios de diálogo directo entre estudiantes y a fortalecer una convivencia escolar basada en la participación activa dentro del aula.

Excepciones previstas en la normativa escolar

A pesar de la prohibición general, la normativa contempla algunas excepciones. Se permitirá el uso de dispositivos cuando exista una indicación médica que requiera monitoreo permanente mediante tecnología digital, como ocurre en ciertos tratamientos de salud.

También se habilitará su utilización en casos de Necesidades Educativas Especiales, siempre que se trate de adaptaciones pedagógicas previamente autorizadas y documentadas por la institución.

Asimismo, los docentes podrán permitir el uso de dispositivos en determinadas actividades pedagógicas cuando consideren que resultan necesarios para el desarrollo de la clase, siempre con la autorización de la dirección del establecimiento.

Para mantener la comunicación con las familias ante situaciones urgentes, desde la escuela informaron que los padres o tutores podrán contactarse con los estudiantes a través del teléfono institucional del establecimiento durante la jornada escolar.