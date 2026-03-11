jueves 12 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Argentina entre los países más seguros del mundo ante una posible guerra: cuáles son las razones

    Argentina aparece entre los países más seguros ante una guerra mundial por su ubicación, recursos, baja militarización y capacidad alimentaria.

    11 de marzo de 2026 - 10:24
    Argentina se posiciona actualmente como&nbsp;uno de los países más seguros del mundo ante la hipótesis de un conflicto nuclear global.

    Argentina se posiciona actualmente como uno de los países más seguros del mundo ante la hipótesis de un conflicto nuclear global.

    IPROFESSIONAL.

    Argentina volvió a aparecer en un ranking internacional sobre los países más seguros ante una eventual Tercera Guerra Mundial. En el listado difundido por medios internacionales y replicado en la Argentina, el país quedó en el sexto puesto, detrás de Fiji, Tuvalu, Nueva Zelanda, Indonesia e Islandia.

    Lee además
    Hoy, un total de 71 restaurantes, de los cuales 52 están ubicados en Buenos Aires y 19 en Mendoza, son recomendados por los Inspectores de la Guía.

    Gastronomía: en julio conoceremos la selección 2026 de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza
    motos, una tendencia que crece: las mujeres argentinas conquistan las dos ruedas

    Motos, una tendencia que crece: Las mujeres argentinas conquistan las dos ruedas

    Más allá del impacto del ranking, hay un dato de fondo que ayuda a entender por qué Argentina suele aparecer bien posicionada en este tipo de escenarios: combina distancia geográfica de los principales focos de conflicto, alta capacidad de producción de alimentos, disponibilidad de recursos naturales y un bajo nivel de militarización en comparación con otras regiones del mundo.

    El top 10 completo

    • Fiji
    • Tuvalu
    • Nueva Zelanda
    • Indonesia
    • Islandia
    • Argentina
    • Chile
    • Suiza
    • Bután
    • Sudáfrica

    Por qué Argentina aparece como un país “seguro”

    Uno de los factores más repetidos es la ubicación. Argentina está en el extremo sur de América del Sur, lejos de los grandes centros de tensión militar global, y forma parte de una región que, según el Global Peace Index 2025, fue la única del mundo que mejoró su nivel de paz en el último año. En ese mismo informe, además, Argentina figura como el país más pacífico de Sudamérica y ocupa el puesto 46 a nivel mundial.

    A eso se suma otro punto central: la producción de alimentos. El Banco Mundial define a la Argentina como el tercer exportador mundial de alimentos, mientras que trabajos académicos recientes remarcan que el país podría tener un papel clave frente a un escenario extremo de crisis alimentaria global por su capacidad agroalimentaria y por su posibilidad de adaptación.

    Ese aspecto es clave porque varios de estos rankings no miran solo el riesgo de un ataque directo, sino también la capacidad de un país para resistir un colapso global en abastecimiento, energía y alimentos. Un estudio sobre soluciones alimentarias resilientes en Argentina planteó que, con adaptaciones, el país podría evitar una hambruna masiva incluso en un escenario de reducción abrupta de luz solar, como el que produciría una guerra nuclear.

    Agua, territorio y baja militarización

    Otro de los argumentos que fortalecen la posición argentina es la disponibilidad de agua. La FAO, a través de AQUASTAT, ubica al país entre los que cuentan con importantes recursos hídricos, en una región que el Banco Mundial describe como una de las más ricas del planeta en agua dulce.

    También influye la extensión territorial y la densidad poblacional comparativamente baja en amplias zonas del país. En un escenario global crítico, eso suele ser leído como una ventaja logística y estratégica, sobre todo cuando se lo combina con recursos energéticos, producción agropecuaria y distancia de alianzas militares de primer orden. Esa lógica también aparece en artículos y análisis científicos que evalúan la resiliencia alimentaria de la Argentina ante catástrofes globales.

    A la vez, el Global Peace Index 2025 muestra que Argentina tiene un nivel de militarización relativamente bajo en comparación con muchos países involucrados en disputas geopolíticas mayores. En el dominio de militarización del índice, aparece entre los países mejor ubicados del mundo.

    Un país sin armas nucleares y en una región desnuclearizada

    La posición argentina también se explica por su inserción internacional. América Latina y el Caribe están alcanzados por el Tratado de Tlatelolco, que estableció una zona libre de armas nucleares, y la política exterior argentina sostiene históricamente el respaldo a la no proliferación y al desarme nuclear.

    Además, Argentina integra la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, un espacio que promueve la cooperación y la paz en una región alejada de los principales teatros militares del planeta.

    Qué significa realmente estar en ese ranking

    Que Argentina figure entre los países “más seguros” no implica que esté aislada de los efectos de una crisis global. Un conflicto de escala mundial impactaría en comercio, energía, precios, transporte y abastecimiento en casi todo el planeta. Lo que sugieren estos rankings es otra cosa: que, frente a otros países, Argentina tendría mejores condiciones estructurales para amortiguar el impacto por su geografía, sus recursos y su perfil internacional.

    En otras palabras, el dato no se apoya solo en una idea de “lejanía”, sino en una combinación de factores concretos: paz regional, baja militarización, ausencia de armas nucleares, abundancia de agua y fuerte capacidad para producir alimentos.

    Fuente: Todo Jujuy.

    Temas
    Seguí leyendo

    Gastronomía: en julio conoceremos la selección 2026 de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza

    Motos, una tendencia que crece: Las mujeres argentinas conquistan las dos ruedas

    San Nicolás: El gigante BlackRock compró AES y toma control de activos energéticos clave en Argentina

    Cómo quedarán los subsidios luego de eliminarse la tarifa social de luz y gas

    Día del Hermano en Argentina: origen, significado y hermanos famosos

    A seis años del primer caso de coronavirus en Argentina: el día en que todo empezó a cambiar

    Aumentan los DNI, el pasaporte y otros trámites: cuánto costarán

    El discurso antagónico que divide a la Argentina: un tour de épicas enfrentadas

    Estos son los mejores platos con queso del mundo: hay un argentino entre los primeros puestos

    Día Mundial del Riñón: uno de cada diez argentinos presenta algún tipo de complicación renal

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Robaron 15 computadoras portátiles.

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Pergamino. En la estación de servicios Shell de avenida Marcelino Ugarte y Ruta 188 agredieron a un playero por no cargarle combustible a un motociclista sin casco.

    Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco