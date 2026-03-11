Argentina entre los países más seguros del mundo ante una posible guerra: cuáles son las razones

Argentina se posiciona actualmente como uno de los países más seguros del mundo ante la hipótesis de un conflicto nuclear global.

Argentina volvió a aparecer en un ranking internacional sobre los países más seguros ante una eventual Tercera Guerra Mundial. En el listado difundido por medios internacionales y replicado en la Argentina, el país quedó en el sexto puesto, detrás de Fiji, Tuvalu, Nueva Zelanda, Indonesia e Islandia.

Más allá del impacto del ranking, hay un dato de fondo que ayuda a entender por qué Argentina suele aparecer bien posicionada en este tipo de escenarios: combina distancia geográfica de los principales focos de conflicto, alta capacidad de producción de alimentos, disponibilidad de recursos naturales y un bajo nivel de militarización en comparación con otras regiones del mundo.

Uno de los factores más repetidos es la ubicación. Argentina está en el extremo sur de América del Sur, lejos de los grandes centros de tensión militar global, y forma parte de una región que, según el Global Peace Index 2025, fue la única del mundo que mejoró su nivel de paz en el último año. En ese mismo informe, además, Argentina figura como el país más pacífico de Sudamérica y ocupa el puesto 46 a nivel mundial.

A eso se suma otro punto central: la producción de alimentos. El Banco Mundial define a la Argentina como el tercer exportador mundial de alimentos, mientras que trabajos académicos recientes remarcan que el país podría tener un papel clave frente a un escenario extremo de crisis alimentaria global por su capacidad agroalimentaria y por su posibilidad de adaptación.

Ese aspecto es clave porque varios de estos rankings no miran solo el riesgo de un ataque directo, sino también la capacidad de un país para resistir un colapso global en abastecimiento, energía y alimentos. Un estudio sobre soluciones alimentarias resilientes en Argentina planteó que, con adaptaciones, el país podría evitar una hambruna masiva incluso en un escenario de reducción abrupta de luz solar, como el que produciría una guerra nuclear.

Agua, territorio y baja militarización

Otro de los argumentos que fortalecen la posición argentina es la disponibilidad de agua. La FAO, a través de AQUASTAT, ubica al país entre los que cuentan con importantes recursos hídricos, en una región que el Banco Mundial describe como una de las más ricas del planeta en agua dulce.

También influye la extensión territorial y la densidad poblacional comparativamente baja en amplias zonas del país. En un escenario global crítico, eso suele ser leído como una ventaja logística y estratégica, sobre todo cuando se lo combina con recursos energéticos, producción agropecuaria y distancia de alianzas militares de primer orden. Esa lógica también aparece en artículos y análisis científicos que evalúan la resiliencia alimentaria de la Argentina ante catástrofes globales.

A la vez, el Global Peace Index 2025 muestra que Argentina tiene un nivel de militarización relativamente bajo en comparación con muchos países involucrados en disputas geopolíticas mayores. En el dominio de militarización del índice, aparece entre los países mejor ubicados del mundo.

Un país sin armas nucleares y en una región desnuclearizada

La posición argentina también se explica por su inserción internacional. América Latina y el Caribe están alcanzados por el Tratado de Tlatelolco, que estableció una zona libre de armas nucleares, y la política exterior argentina sostiene históricamente el respaldo a la no proliferación y al desarme nuclear.

Además, Argentina integra la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, un espacio que promueve la cooperación y la paz en una región alejada de los principales teatros militares del planeta.

Qué significa realmente estar en ese ranking

Que Argentina figure entre los países “más seguros” no implica que esté aislada de los efectos de una crisis global. Un conflicto de escala mundial impactaría en comercio, energía, precios, transporte y abastecimiento en casi todo el planeta. Lo que sugieren estos rankings es otra cosa: que, frente a otros países, Argentina tendría mejores condiciones estructurales para amortiguar el impacto por su geografía, sus recursos y su perfil internacional.

En otras palabras, el dato no se apoya solo en una idea de “lejanía”, sino en una combinación de factores concretos: paz regional, baja militarización, ausencia de armas nucleares, abundancia de agua y fuerte capacidad para producir alimentos.

