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    • San Pedro: UPCN negocia con IOMA la apertura de policonsultorios

    El gremio avanza en un proyecto con IOMA para brindar atención médica sin plus en San Pedro y aliviar el gasto de afiliados estatales.

    28 de abril de 2026 - 13:11
    La delegación local de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la apertura de policonsultorios de la obra social Unión Personal en la ciudad de San Pedro.

    La delegación local de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la apertura de policonsultorios de la obra social Unión Personal en la ciudad de San Pedro.

    notisanpedro.info

    La delegación local de UPCN confirmó avances en las gestiones para instalar policonsultorios en San Pedro, una iniciativa que busca mejorar el acceso a la salud y eliminar los copagos. El proyecto contempla un acuerdo con IOMA que permitiría ampliar la cobertura médica para trabajadores estatales.

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    Policonsultorios en San Pedro: un modelo que busca eliminar los copagos

    El secretario general de UPCN en San Pedro, Walter Belesi, explicó que el proyecto ya tiene antecedentes en ciudades cercanas como Zárate y San Nicolás, donde el sistema funciona con resultados positivos. La iniciativa apunta a garantizar atención médica sin costos adicionales para los afiliados.

    Según detalló, los policonsultorios trabajarían de manera articulada con la obra social Unión Personal e IOMA, permitiendo que los beneficiarios accedan a consultas sin abonar plus, una problemática que se ha vuelto frecuente en el sistema de salud privado.

    Convenio con IOMA para ampliar la cobertura médica

    Uno de los puntos centrales del proyecto es el acuerdo con IOMA, que permitiría integrar a una mayor cantidad de usuarios al sistema. Esta articulación facilitaría el acceso a prestaciones médicas con cobertura total, evitando gastos extras en consultas básicas.

    Belesi remarcó que el objetivo es dar una respuesta concreta a los reclamos de los afiliados: la eliminación de cobros adicionales que hoy impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores estatales.

    Impacto en los afiliados y próximos pasos del proyecto

    Desde UPCN destacaron que la implementación de estos policonsultorios representaría un alivio económico significativo y una mejora en la calidad del servicio de salud en San Pedro.

    En las próximas semanas, se espera avanzar en la definición de la ubicación del centro y las especialidades médicas que estarán disponibles. De concretarse, el proyecto marcaría un cambio relevante en el acceso a la atención sanitaria local.

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