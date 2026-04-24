San Pedro: Matías Padilla lanzó "Celeste y Blanca", una canción inédita para alentar a la Selección Argentina

A menos de dos meses del inicio del Mundial de fútbol, el cantautor de la ciudad de San Pedro, Matías Padilla, presentó “Celeste y Blanca”, una canción inédita que busca acompañar a la Selección argentina en su defensa del título, con una propuesta cargada de emoción y espíritu familiar.
Una canción inédita para el Mundial de fútbol
En un contexto donde la pasión futbolera vuelve a crecer en todo el país, Padilla decidió apostar por una propuesta original. A diferencia de muchos temas mundialistas que adaptan melodías conocidas, “Celeste y Blanca” cuenta con letra y música propias, lo que representa una fuerte apuesta artística dentro del género.
El lanzamiento oficial será el próximo 30 de abril, cuando la canción esté disponible en todas las plataformas digitales. La iniciativa surge desde San Pedro con la intención de trascender fronteras y meterse en el repertorio popular de los hinchas argentinos.
Un proyecto familiar con identidad propia
Uno de los aspectos más destacados del tema es su proceso de creación: fue producido junto a sus hijos, lo que le otorga un valor emocional adicional. El propio artista remarcó que trabajar en familia le dio “otro color” a la canción y generó una experiencia distinta a sus proyectos anteriores.
Según relató, sus hijos se involucraron activamente en la producción, aportando ideas y entusiasmo, lo que terminó consolidando una obra con identidad propia y un fuerte componente afectivo.
Repercusión y expectativas en redes sociales
Antes incluso de su lanzamiento oficial, “Celeste y Blanca” ya comenzó a generar repercusión en redes sociales. Seguidores y oyentes destacaron la emoción que transmite el tema, anticipando que podría convertirse en uno de los hits que acompañen a la Selección durante el torneo.
Padilla también reveló que compartió la canción con productores y músicos reconocidos, quienes le dieron devoluciones positivas. Sin embargo, el desafío principal será lograr que el público la adopte como propia, un factor clave para cualquier canción que aspire a instalarse en el clima mundialista.
Embed - Matías Padilla on Instagram: "Hola a todos, soy Matías Padilla Hoy quiero compartirles algo muy especial… Esta canción la hicimos en familia, con mis hijos, desde el corazón Se llama Celeste y Blanca Es nuestra forma de alentar a la Selección, de sentir estos colores y de vivir el fútbol juntos Si te llega aunque sea un poquito, te pido que nos des una mano: compartila comentá y etiquetá a alguien que también sienta la camiseta Ojalá esta canción llegue a cada rincón del país Vamos Argentina #argentina #selecciónargentina #canciondelmundial #celesteyblanca #mundial2026"
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