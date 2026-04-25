San Pedro impulsa más pasantías y busca sumar empresas para estudiantes secundarios

En un nuevo paso para fortalecer el vínculo entre la educación y el mundo laboral, se llevó a cabo una reunión de trabajo orientada a ampliar el sistema de pasantías para estudiantes del último año de escuelas secundarias en San Pedro.

En un nuevo avance para acercar la educación al ámbito laboral, se realizó una reunión en San Pedro con el objetivo de ampliar el sistema de pasantías destinado a estudiantes del último año del secundario, promoviendo mayores oportunidades de formación práctica en empresas de la ciudad.

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Del encuentro participaron representantes del Centro de Comercio, Industria y Turismo (CCIT), junto a autoridades educativas y referentes del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET). Entre ellos estuvieron Daniel Churruarin, Karina Cnokaert, la inspectora jefe distrital Lorena López y el secretario coordinador Jorge Martínez.

La iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada durante el año pasado, cuando alumnos de escuelas secundarias realizaron prácticas formativas en distintas instituciones del distrito.

Uno de los principales objetivos es incorporar nuevas empresas como oferentes de pasantías, ampliando así el abanico de oportunidades para los jóvenes. Durante la reunión se analizaron distintas estrategias para convocar al sector privado y garantizar una participación activa.

Además, se remarcó la importancia de asegurar condiciones adecuadas para las prácticas, incluyendo cobertura de seguros y un marco regulatorio que brinde seguridad tanto a estudiantes como a empleadores.

Una herramienta clave para la formación y el empleo

El programa de pasantías se consolida como una herramienta fundamental para la formación de los jóvenes, permitiéndoles adquirir experiencia concreta en ámbitos reales de trabajo antes de finalizar sus estudios.

Al mismo tiempo, la propuesta fortalece el entramado productivo local, generando un puente directo entre el sistema educativo y las necesidades del sector empresarial en San Pedro.