La Libertad Avanza impulsa en San Pedro respaldo a ley para acelerar desalojos por usurpación

El bloque de concejales de La Libertad Avanza en San Pedro, integrado por Joaquín Gonzalez y Melina Panatteri , presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante para respaldar una reforma al Código Procesal Penal bonaerense que busca acelerar la restitución de inmuebles usurpados.

El bloque de La Libertad Avanza en San Pedro presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para respaldar una reforma al Código Procesal Penal bonaerense que apunta a acelerar los desalojos en casos de usurpación en la ciudad y garantizar una respuesta judicial más rápida.

La iniciativa local, ingresada bajo el expediente 5699/26, busca acompañar el proyecto de ley impulsado en la Legislatura bonaerense por la senadora Florencia Arietto. La propuesta central plantea modificar el artículo 231 bis de la Ley 11.922, con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica y reforzar la protección del derecho a la propiedad privada.

Entre los cambios más relevantes, se establece un plazo máximo de 72 horas para que la Justicia ordene la restitución del inmueble una vez realizada la denuncia. Además, prevé que, si el damnificado acredita la titularidad mediante escritura pública, la devolución del bien sea inmediata.

El proyecto presentado por los concejales Joaquín Gonzalez y Melina Panatteri propone que el Honorable Concejo Deliberante exprese su apoyo formal a la reforma y solicite su pronto tratamiento en la Legislatura provincial.

Asimismo, el texto contempla remitir copia de la resolución tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados bonaerense, con el fin de impulsar el avance legislativo de la iniciativa.

Argumentos contra la usurpación y la demora judicial

En los fundamentos, los ediles sostienen que la usurpación de inmuebles constituye un problema creciente que genera preocupación en los vecinos y afecta la convivencia social. En ese sentido, remarcan la necesidad de dotar a fiscales y jueces de herramientas más eficaces.

También destacan que la reforma incluye la exención de cauciones para quienes acrediten títulos perfectos, lo que permitiría simplificar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la restitución de la propiedad para los legítimos dueños.