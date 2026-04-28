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    • El salto soñado: Bernardita Aguilar Toranza fue convocada a Las Panteras

    La pergaminense de 19 años integra la lista de citadas para la selección argentina femenina de vóley. Es la primera representante de la ciudad en lograrlo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    28 de abril de 2026 - 14:00
    Bernardita Aguilar Toranza hizo historia al ser convocada por primera vez a Las Panteras.

    Bernardita Aguilar Toranza hizo historia al ser convocada por primera vez a Las Panteras.

    @BERNIAGUILAR

    La jugadora de vóleibol pergaminense Bernardita Aguilar Toranza fue convocada por primera vez a la selección argentina femenina mayor, Las Panteras, en un hecho histórico para el deporte de la ciudad. La punta integra la lista de 34 jugadoras citadas por el entrenador Facundo Morando, oficializada este martes por la Federación de Voleibol Argentino (Feva).

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    La convocatoria se da en el marco de la preparación del seleccionado nacional para los amistosos internacionales frente a Bulgaria, que se disputarán el 29 de mayo en Santa Fe y el 31 en Rosario. Como parte del proceso, la jugadora deberá presentarse el 11 de mayo en el Cenard para iniciar los entrenamientos.

    Con esta citación, Aguilar Toranza se convierte en la primera jugadora de Pergamino en integrar el seleccionado argentino femenino de mayores. A sus 19 años y con 1,79 metros de altura, la deportista formada en el Club Comunicaciones, consolida una carrera en constante crecimiento.

    Bernardita Aguilar Toranza 2

    De Las Panteritas al salto mayor

    El llamado a Las Panteras llega luego de un 2025 destacado. La pergaminense fue parte de la selección argentina U21, Las Panteritas, que disputó el Mundial de la categoría en Indonesia. Allí, el equipo nacional logró un histórico séptimo puesto, con una destacada participación de la nacida en la ciudad. Ese torneo significó una experiencia clave en su desarrollo y la posicionó como una de las jóvenes promesas del vóley argentino.

    Proyección a Estados Unidos

    Tras su participación en el Mundial, Aguilar Toranza continuó su carrera en Estados Unidos, donde fue becada por la Mississippi State University. Allí compite en la NCAA Division I, el nivel más alto del deporte universitario, combinando su crecimiento deportivo con su formación académica. Su recorrido también incluyó pasos por el vóley metropolitano con Glorias Argentinas y la Liga Argentina con Gimnasia y Esgrima de La Plata, experiencias que moldearon su perfil competitivo.

    Un sueño que empezó a cumplirse

    La convocatoria tiene un valor especial si se tiene en cuenta que a mediados de 2024, en diálogo con LA OPINION, la propia jugadora había manifestado con claridad su objetivo: “Ser una jugadora profesional y jugar en la selección”. Menos de dos años después, ese anhelo comenzó a hacerse realidad, reflejando el fruto de su constancia, disciplina y evolución dentro del deporte.

    Las Panteras ponen primera en 2026

    El seleccionado nacional iniciará en las próximas semanas su preparación para una temporada exigente. Los amistosos ante Bulgaria serán la primera prueba de un calendario que tendrá como grandes objetivos la Copa América y el Sudamericano clasificatorio a los Juegos. En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Morando comenzó a delinear el plantel con una convocatoria amplia, en la que se destaca la presencia de jóvenes talentos como la pergaminense.

    Bernardita Aguilar Toranza ya dio su primer gran paso en la selección mayor. Ahora, buscará aprovechar esta oportunidad para seguir creciendo y dejar su huella en Las Panteras.

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