San Pedro: Avanza la ampliación de la red de agua potable en el barrio Aduana

Ampliación de la red de agua en el Barrio Aduana. El trabajo se realiza de manera articulada con los vecinos, quienes adquirieron los materiales, mientras que el Municipio aporta la mano de obra y los recursos necesarios para concretar la instalación.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Pedro avanza con los trabajos de ampliación de la red de agua potable en el barrio Aduana, en el marco de un plan integral que busca mejorar la infraestructura básica y garantizar el acceso a un servicio esencial para más vecinos y familias de la zona.

Las tareas forman parte de una planificación sostenida por el Estado local para extender la cobertura de servicios en distintos sectores de la ciudad. En este caso, el barrio Aduana es uno de los puntos priorizados debido al crecimiento demográfico registrado en los últimos años.

Durante la etapa actual de la obra, las cuadrillas municipales lograron completar el tendido de aproximadamente 120 metros de cañería, lo que representa un avance significativo en la expansión de la red existente. Esta intervención permitirá mejorar la presión del suministro y facilitar nuevas conexiones domiciliarias.

Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa es la modalidad de ejecución, basada en la articulación entre el Municipio y la comunidad. En este esquema, los vecinos del barrio participaron activamente mediante la compra de los materiales necesarios para la obra.

Por su parte, la Municipalidad aportó la mano de obra calificada, el equipamiento y la logística técnica indispensable para llevar adelante la instalación. Este modelo de cooperación permite acelerar los tiempos de ejecución y optimizar los recursos disponibles.

Mejoras en servicios básicos y calidad de vida

La ampliación de la red de agua potable tiene un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes del barrio Aduana. El acceso a este servicio no solo mejora las condiciones sanitarias, sino que también representa un avance clave en términos de desarrollo urbano.

Desde el área de Servicios Públicos destacaron que este tipo de intervenciones continuará en otros sectores de San Pedro, con el objetivo de garantizar una cobertura más amplia y equitativa de los servicios esenciales.