San Pedro: Imputaron a tesorera del Banco Nación por faltante de $40 millones

Una tesorera del Banco Nación , de la sucursal San Pedro, fue imputada por la presunta sustracción de $40 millones mediante “maniobras irregulares” con fondos de la entidad financiera.

Una tesorera del Banco Nación de la sucursal San Pedro fue imputada por la presunta sustracción de $40 millones mediante maniobras irregulares con fondos del tesoro de la entidad. La causa, impulsada por la fiscalía federal, avanza con pruebas, testimonios y medidas judiciales sobre la acusada.

La investigación se originó en octubre de 2025, cuando un arqueo preventivo detectó inconsistencias en el tesoro de la sucursal. Tras la intervención de la gerencia zonal y un control integral, se confirmó un faltante de $40 millones, lo que derivó en un sumario interno y la posterior actuación judicial.

Según la fiscalía, la empleada habría realizado extracciones directas de dinero sin respaldo y ejecutado movimientos contables para ocultar las diferencias. La conducta fue encuadrada como peculado, un delito que prevé penas de prisión e inhabilitación.

Entre las principales evidencias se encuentran registros de cámaras de seguridad que mostrarían a la imputada retirando dinero de sectores restringidos y saliendo con efectivo. También se detectaron operaciones contables que no coincidirían con movimientos reales de fondos.

Uno de los episodios señala que habría ocultado dinero entre su ropa tras retirarlo del “tesoro reserva”. En otro caso, se investiga el uso de $16 millones para cancelar deudas de tarjetas de crédito a su nombre, en simultáneo con registros contables destinados a encubrir la maniobra.

Avance judicial, embargo y análisis de controles internos

La imputación fue formalizada por la fiscalía federal de San Nicolás, y el juez interviniente dispuso el embargo de la vivienda de la acusada y su inhibición general de bienes. Además, se estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

En paralelo, el Banco Nación se presentó como querellante en la causa, mientras que la pesquisa también evalúa posibles fallas en los mecanismos de control interno de la entidad. Por el momento, la acusación se centra exclusivamente en la tesorera, quien permanece con licencia médica.