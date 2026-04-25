San Pedro: Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

A través de un proyecto de ordenanza presentado ante el Honorable Concejo Deliberante , los concejales Martin Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández propusieron la creación de la Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental .

Un proyecto de ordenanza presentado en el Honorable Concejo Deliberante propone la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental en la ciudad de San Pedro . La iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre el Estado y la sociedad civil, con el objetivo de mejorar la respuesta ante problemáticas de salud mental en el ámbito local.

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Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández impulsan esta propuesta que busca institucionalizar un espacio de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado y actores sociales. El proyecto fue elevado al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, y plantea la necesidad de avanzar en estrategias territoriales acordes a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

Según los fundamentos, la creación de una red permitirá optimizar recursos, evitar la superposición de intervenciones y brindar respuestas más eficaces a las demandas de la comunidad en materia de salud mental.

La normativa establece que la Red funcionará como un organismo consultivo, propositivo y operativo. Estará conformada por representantes del Departamento Ejecutivo —incluyendo las áreas de Salud, Seguridad, Género y Desarrollo de la Comunidad— junto a los presidentes de todos los bloques políticos del Concejo Deliberante.

Además, se prevé la participación de instituciones educativas, el Poder Judicial, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar un abordaje amplio e interdisciplinario.

Funciones clave y plazos de implementación

Entre sus principales funciones, la Red deberá elaborar diagnósticos locales, diseñar protocolos de actuación y establecer circuitos de derivación claros para los vecinos. También se contempla la creación de una “hoja de ruta” para facilitar el acceso a servicios y la realización de campañas de concientización en distintos puntos del distrito.

El proyecto faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación. En caso de ser aprobado, la autoridad de aplicación tendrá un plazo de 60 días para convocar a los actores involucrados, y deberá presentar un informe anual público ante el Concejo Deliberante detallando avances y resultados.