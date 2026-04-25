sábado 25 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

    Buscan coordinar acciones entre el Estado de San Pedro y organizaciones para mejorar la atención en salud mental con un enfoque integral y comunitario

    25 de abril de 2026 - 13:00
    A través de un proyecto de ordenanza presentado ante el Honorable Concejo Deliberante, los concejales Martin Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández propusieron la creación de la Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental.

    A través de un proyecto de ordenanza presentado ante el Honorable Concejo Deliberante, los concejales Martin Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández propusieron la creación de la Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental.

    Google

    Un proyecto de ordenanza presentado en el Honorable Concejo Deliberante propone la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental en la ciudad de San Pedro. La iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre el Estado y la sociedad civil, con el objetivo de mejorar la respuesta ante problemáticas de salud mental en el ámbito local.

    Lee además
    En el marco de una nueva instancia de diálogo paritario desarrollada este mediodía en San Pedro, el Ejecutivo municipal y los gremios lograron avanzar en un acuerdo parcial orientado a la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

    Municipales de San Pedro acordaron un aumento del 15% con apoyo de ATE y UPCN y rechazo del STM
    El cantautor sampedrino y sus hijos produjeron un tema con letra y música inédita dedicada al campeonato de fútbol que comienza en cincuenta días.

    San Pedro: Matías Padilla lanzó "Celeste y Blanca", una canción inédita para alentar a la Selección Argentina

    Un proyecto para articular políticas públicas de salud mental

    Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández impulsan esta propuesta que busca institucionalizar un espacio de trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado y actores sociales. El proyecto fue elevado al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, y plantea la necesidad de avanzar en estrategias territoriales acordes a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

    Según los fundamentos, la creación de una red permitirá optimizar recursos, evitar la superposición de intervenciones y brindar respuestas más eficaces a las demandas de la comunidad en materia de salud mental.

    Cómo estará integrada la red interdisciplinaria

    La normativa establece que la Red funcionará como un organismo consultivo, propositivo y operativo. Estará conformada por representantes del Departamento Ejecutivo —incluyendo las áreas de Salud, Seguridad, Género y Desarrollo de la Comunidad— junto a los presidentes de todos los bloques políticos del Concejo Deliberante.

    Además, se prevé la participación de instituciones educativas, el Poder Judicial, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar un abordaje amplio e interdisciplinario.

    Funciones clave y plazos de implementación

    Entre sus principales funciones, la Red deberá elaborar diagnósticos locales, diseñar protocolos de actuación y establecer circuitos de derivación claros para los vecinos. También se contempla la creación de una “hoja de ruta” para facilitar el acceso a servicios y la realización de campañas de concientización en distintos puntos del distrito.

    El proyecto faculta al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación. En caso de ser aprobado, la autoridad de aplicación tendrá un plazo de 60 días para convocar a los actores involucrados, y deberá presentar un informe anual público ante el Concejo Deliberante detallando avances y resultados.

    Temas
    Seguí leyendo

    Municipales de San Pedro acordaron un aumento del 15% con apoyo de ATE y UPCN y rechazo del STM

    San Pedro: Matías Padilla lanzó "Celeste y Blanca", una canción inédita para alentar a la Selección Argentina

    San Pedro: será sede de una jornada clave para impulsar el empleo y el emprendedurismo en Río Tala

    San Pedro será sede de un foro clave para definir obras estratégicas en la región norte

    Residencias médicas 2026: SADIV San Pedro lanza convocatoria con aval de la UBA y múltiples especialidades

    Escuelas Deportivas de San Pedro brillaron con convocatorias, marcas y podios

    San Pedro: Concejales de LLA piden informes por las donaciones en obras del Estadio Municipal

    Estela Díaz llega a San Pedro para lanzar la Red Orgullo y fortalecer la diversidad

    Ibiza Disco San Pedro volvió con una noche noventosa que hizo viajar en el tiempo a varias personas

    San Pedro: El Museo aporta datos sobre un descubrimiento en la región de hace 500 mil años

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En el marco de una nueva instancia de diálogo paritario desarrollada este mediodía en San Pedro, el Ejecutivo municipal y los gremios lograron avanzar en un acuerdo parcial orientado a la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

    Municipales de San Pedro acordaron un aumento del 15% con apoyo de ATE y UPCN y rechazo del STM

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paola Suárez y Julia Riera: la capitana y la jugadora pergaminense lideraron a Argentina a los Playoffs.

    Paola Suárez: "Julia Riera tiene un nivel para estar mucho más arriba"

    Por Fernando Bongiovanni
    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    Detuvieron a un joven en San Nicolás por amenazas de muerte contra Luis Ventura

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

    Los tres detenidos por el asalto al remisero en el raid delictivo intentaron una estafa en un local

    La gobernadora del Distrito 4895, Susana Expósito y el presidente de Rotary Club Pergamino Cruce, Pablo Bató.

    Rotary Club Pergamino Cruce donó una planta envasadora de oxígeno al Hospital San José

    El joven baleado se encuentra en un estado crítico.

    Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial