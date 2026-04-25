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    • Municipales de San Pedro acordaron un aumento del 15% con apoyo de ATE y UPCN y rechazo del STM

    El incremento para Municipales de San Pedro será en dos tramos: 10% en abril y 5% en mayo. ATE y UPCN aceptaron la propuesta, mientras que el STM la consideró insuficiente.

    25 de abril de 2026 - 09:17
    En el marco de una nueva instancia de diálogo paritario desarrollada este mediodía en San Pedro, el Ejecutivo municipal y los gremios lograron avanzar en un acuerdo parcial orientado a la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

    En el marco de una nueva instancia de diálogo paritario desarrollada este mediodía en San Pedro, el Ejecutivo municipal y los gremios lograron avanzar en un acuerdo parcial orientado a la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

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    En una nueva reunión paritaria desarrollada en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo municipal y los gremios lograron un acuerdo parcial para recomponer salarios. La propuesta establece un aumento del 15% en dos tramos y generó posiciones divididas entre los sindicatos, con aceptación de algunos y rechazo de otros.

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    Aumento salarial del 15% en dos etapas

    Según el acta firmada al mediodía, el incremento acordado será del 15% remunerativo. El primer tramo, del 10%, se incorporará al sueldo básico con los haberes de abril, mientras que el 5% restante se aplicará en mayo. La propuesta busca acompañar la evolución inflacionaria y mejorar el ingreso de los trabajadores municipales.

    Postura de los gremios: aceptación y rechazo

    El acuerdo no logró consenso pleno entre las entidades sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptaron la propuesta oficial. En cambio, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) rechazó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente, dejando constancia de su disconformidad en el acta.

    Nueva reunión paritaria en mayo

    Las partes acordaron retomar las negociaciones durante la segunda quincena de mayo. El objetivo será analizar el impacto de la inflación y revisar la pauta salarial una vez que se conozca el próximo Índice de Precios al Consumidor (IPC), clave para definir futuros ajustes.

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