San Pedro: Rivas, Negrete, De Rosa y Murray se suman al armado político de Dante Gebel

Concejales de distintos distritos de la Segunda Sección Electoral avanzaron en la construcción de un nuevo armado político tras participar de un encuentro en la sede del SETIA, donde formalizaron su incorporación a la mesa nacional de Consolidación Argentina, el espacio que impulsa la proyección presidencial de Dante Gebel.

Concejales vecinalistas e independientes de la Segunda Sección Electoral de la ciudad de San Pedro avanzaron en su incorporación al espacio político que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, tras participar de una jornada de trabajo realizada en la sede del Sindicato de Empleados Textiles (SETIA), junto a dirigentes nacionales.

La actividad se desarrolló entre el viernes y el sábado y fue convocada por el responsable del armado provincial, Pedro Villarreal. Durante las jornadas participaron figuras de peso dentro del espacio, como el dirigente sindical Juan Pablo Brey, el legislador porteño Eugenio Casielles y el secretario general de SETIA, José “Vasco” Minabereigaray.

El encuentro sirvió como marco para formalizar la integración de nuevos dirigentes al esquema nacional de Consolidación Argentina, que busca consolidarse como alternativa política con proyección electoral en todo el país.

La delegación regional estuvo integrada por dirigentes de San Pedro, Zárate, San Nicolás y Pergamino. En particular, por la ciudad de San Pedro participaron los concejales Martín Rivas y Fernando Negrete, el concejal con licencia Mauro De Rosa y el prosecretario legislativo Santiago Murray.

La presencia de estos actores refuerza el armado territorial en el norte bonaerense, una región considerada estratégica por su potencial productivo y su peso electoral dentro de la provincia de Buenos Aires.

Agenda productiva y proyección territorial

Durante las mesas de trabajo y el almuerzo, los participantes analizaron una agenda centrada en problemáticas clave de la región. Entre los principales ejes se destacaron el desarrollo productivo, la actividad portuaria, la generación de empleo genuino, el estado de la infraestructura y el aprovechamiento de recursos locales.

Como cierre, se acordó establecer un esquema de trabajo permanente en la Segunda Sección Electoral, con nuevas mesas de intercambio y futuras visitas de referentes nacionales. Además, se remarcó la necesidad de consolidar espacios de diálogo basados en valores vinculados al trabajo, la familia y el consenso operativo en el territorio.