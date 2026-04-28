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    • En Pergamino, el Registro de Mayores Contribuyentes se extenderá desde el 1 al 15 de mayo

    Confirmaron la fecha para que los vecinos de Pergamino puedan llevar adelante este trámite en el Municipio.

    28 de abril de 2026 - 14:19
    Quedó establecida en Pergamino la fecha para el Registro.

    El 1 de mayo se habilitará, en Pergamino, la inscripción al Registro de Mayores Contribuyentes en el ámbito municipal. Los vecinos interesados podrán anotarse en la Dirección de Hacienda y Rentas hasta el 15 de mayo inclusive.

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    Los tiempos establecidos

    Los Mayores Contribuyentes integran, junto a los concejales, la Asamblea de Mayores Contribuyentes, órgano encargado de tratar y aprobar la Ordenanza Fiscal e Impositiva, así como también autorizar empréstitos y la creación de nuevos tributos. La vigencia del registro se extiende hasta el 30 de abril de cada año.

    La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 1095/2026, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y fija como período de inscripción el comprendido entre el 1 y el 15 de mayo del corriente año.

    Datos a tener en cuenta en Pergamino

    Desde el área interviniente se recordó que, al momento de la inscripción, deberán cumplirse ciertos requisitos. No podrán formar parte del registro quienes no acrediten domicilio real y permanente en el distrito; el intendente y los concejales en ejercicio; las personas incapaces, fallidas o concursadas; quienes se encuentren alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; ni las personas jurídicas, conforme lo establece la normativa vigente.

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