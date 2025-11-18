martes 18 de noviembre de 2025
    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal

    La organización anunció que la Fiesta de Disfraces tendrá lugar el 22 de noviembre, luego de suspenderse por el temporal que afectó al predio en San Nicolás

    18 de noviembre de 2025 - 15:10
    La edición 2025 ya tiene nueva fecha:&nbsp;sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó&nbsp;un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    Google
    fiesta de disfraces

    La organización de la Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación del evento tras el fuerte temporal que impidió su realización original en la ciudad de San Nicolás. A través de un comunicado, explicaron que la suspensión fue una decisión “difícil pero necesaria” para resguardar al público, artistas y trabajadores.

    Motivos de la suspensión y decisión oficial

    La Fiesta de Disfraces informó que el predio nunca llegó a abrir al público, ya que al momento del temporal solo se encontraba presente el staff organizador. Subrayaron que la prioridad fue evitar cualquier tipo de riesgo y garantizar que la experiencia mantenga los estándares habituales del evento.

    Nuevo día, horario y validez de las entradas

    La edición 2025 quedó reprogramada para el sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas adquiridas continúan siendo válidas sin necesidad de realizar trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, está disponible un formulario de devolución en el enlace oficial del evento.

    Sistema Cashless y pasos para devoluciones

    Respecto al sistema Cashless, la organización explicó que el saldo cargado de manera online podrá utilizarse sin inconvenientes en la nueva fecha. También se habilitó la posibilidad de solicitar la devolución del dinero a través del sitio oficial para quienes no planeen participar de la edición reprogramada.

