viernes 14 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • VII Marcha del Orgullo en San Nicolás: color, memoria y demandas que siguen pendientes

    Artistas y referentes LGBTIQ+ en San Nicolás, se reunieron para reclamar derechos y recordar a Urbine, cuyo nombre marcó una jornada de emoción y compromiso

    14 de noviembre de 2025 - 11:26
    Se desarrolló en San Nicolás la VII Marcha del Orgullo, convocada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA) y Orgullo SN.&nbsp;

    Se desarrolló en San Nicolás la VII Marcha del Orgullo, convocada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA) y Orgullo SN. 

    Fotos-Candela Escobedo / EL NORTE.
    marcha orgullo san nicolas1
    marcha orgullo san nicolas2
    marcha orgullo san nicolas4

    La VII Marcha del Orgullo volvió a llenar de color, música y visibilización las calles de San Nicolás, en una jornada convocada por ATTTA y Orgullo SN. Con feria, shows y documentos de diversas organizaciones, la movilización combinó celebración, memoria y reclamos por políticas públicas que garanticen derechos para la comunidad LGBTIQ+.

    Lee además
    Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur.

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación
    Las consultas cursadas a dirigentes de la mesa chica del gremio metalúrgico en San Nicolás confirmaron que hasta el momento solo pidió color la lista oficialista.

    San Nicolás: el lunes vence el plazo para presentar listas para las elecciones seccionales UOM

    Diversidad, cultura y reclamos en el centro de San Nicolás

    La previa se realizó en Plaza Belgrano con feria de emprendedores, desfiles y artistas que acompañaron cada momento. La marcha avanzó por las calles céntricas hasta el anfiteatro del Parque San Martín, donde se leyeron documentos de asociaciones y se presentó un nuevo espacio de varones trans, reforzando la agenda de derechos aún no saldados.

    Mensajes contra la violencia y pedidos de políticas públicas

    La referente de Orgullo SN, Ani Colombo, destacó la masiva participación y llamó a la responsabilidad social frente a discursos de odio. Desde ATTTA San Nicolás, Yohana Montiel y Flor Domínguez remarcaron que las identidades diversas no son negociables y exigieron políticas activas en salud, trabajo, vivienda y educación para garantizar igualdad real.

    Un homenaje conmovedor a Leónidas Urbine

    La marcha local estuvo dedicada a la memoria del joven nicoleño Leónidas Urbine. Su madre, Cintia, compartió un mensaje cargado de emoción, subrayando la necesidad de acompañar a los adolescentes sin burlas ni estigmas. “Su ausencia duele pero también impulsa”, expresó ante los presentes, pidiendo que su historia sirva como fuerza para que ningún joven se sienta sin salida.

    Temas
    Seguí leyendo

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación

    San Nicolás: el lunes vence el plazo para presentar listas para las elecciones seccionales UOM

    San Nicolás: en el Hospital San Felipe se realizará la jornada por el Día Mundial de la Diabetes

    San Nicolás: la inflación de alimentos alcanzó 3,6% en octubre, por encima del promedio nacional

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    Nicanor Raminger nacido en San Nicolás jugará al golf universitario en Estados Unidos

    San Nicolás: Ternium y Acindar piden medidas contra China y una baja de impuestos para sostener la industria

    San Nicolás: sanciones para Belgrano y Somisa, expectativa por la reanudación del partido de básquetbol

    San Nicolás: el Presupuesto municipal 2026 ingresará al Concejo

    Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate.

    Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur.

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación
    Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell. Familiares y especialistas reconstruyen en el documental los 50 segundos que cambiaron todo.

    50 segundos que marcaron a un país: el nuevo documental que revive el caso Fernando Báez Sosa

    El Municipio analiza acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan las obras sociales

    El Municipio San Pedro evalúa acciones legales para recuperar los $267 millones que adeudan obras sociales

    Una visita educativa en la Reserva Natural Parque del Este terminó revelando una práctica que preocupa a especialistas: la captura ilegal de aves.

    Baradero: intento de caza ilegal en la Reserva del Este expone un problema recurrente

    El Museo Batallas de Cepeda actualiza sus horarios y ofrece un recorrido por la historia regional.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez modifica su horario a partir de este fin de semana