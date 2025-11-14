VII Marcha del Orgullo en San Nicolás: color, memoria y demandas que siguen pendientes

Se desarrolló en San Nicolás la VII Marcha del Orgullo, convocada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA) y Orgullo SN. Fotos-Candela Escobedo / EL NORTE.

La VII Marcha del Orgullo volvió a llenar de color, música y visibilización las calles de San Nicolás, en una jornada convocada por ATTTA y Orgullo SN. Con feria, shows y documentos de diversas organizaciones, la movilización combinó celebración, memoria y reclamos por políticas públicas que garanticen derechos para la comunidad LGBTIQ+.

Diversidad, cultura y reclamos en el centro de San Nicolás La previa se realizó en Plaza Belgrano con feria de emprendedores, desfiles y artistas que acompañaron cada momento. La marcha avanzó por las calles céntricas hasta el anfiteatro del Parque San Martín, donde se leyeron documentos de asociaciones y se presentó un nuevo espacio de varones trans, reforzando la agenda de derechos aún no saldados.

Mensajes contra la violencia y pedidos de políticas públicas La referente de Orgullo SN, Ani Colombo, destacó la masiva participación y llamó a la responsabilidad social frente a discursos de odio. Desde ATTTA San Nicolás, Yohana Montiel y Flor Domínguez remarcaron que las identidades diversas no son negociables y exigieron políticas activas en salud, trabajo, vivienda y educación para garantizar igualdad real.

Un homenaje conmovedor a Leónidas Urbine La marcha local estuvo dedicada a la memoria del joven nicoleño Leónidas Urbine. Su madre, Cintia, compartió un mensaje cargado de emoción, subrayando la necesidad de acompañar a los adolescentes sin burlas ni estigmas. “Su ausencia duele pero también impulsa”, expresó ante los presentes, pidiendo que su historia sirva como fuerza para que ningún joven se sienta sin salida.

