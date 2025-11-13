jueves 13 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: el lunes vence el plazo para presentar listas para las elecciones seccionales UOM

    En San Nicolás la UOM define la renovación de autoridades locales y nacionales. Hasta ahora, solo la lista oficialista confirmó su participación.

    13 de noviembre de 2025 - 16:00
    Las consultas cursadas a dirigentes de la mesa chica del gremio metalúrgico en San Nicolás confirmaron que hasta el momento solo pidió color la lista oficialista.

    El Norte

    La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atraviesa un momento clave: el próximo lunes 17 de noviembre, en San Nicolás, vence el plazo para presentar listas de cara a las elecciones seccionales programadas para el 2 de marzo de 2026.

    UOM San Nicolás: la lista oficialista lidera el escenario

    Hasta este miércoles, el histórico dirigente Naldo Brunelli no confirmó formalmente su candidatura, aunque todo indica que buscará renovar su mandato como secretario general. La lista oficialista (verde) es la única que solicitó color, mientras que las nóminas opositoras podrían presentarse hasta el lunes, fecha límite para el cierre de postulaciones.

    Internas en otras seccionales marcan un clima agitado

    Varias seccionales fuertes del gremio ya registran pedidos de color y número para listas opositoras. Córdoba, Mendoza, San Francisco, Morón y La Plata muestran un escenario de tensiones, con frentes opositores decididos a disputar la conducción local y, por extensión, influir en la composición del secretariado nacional.

    Implicancias para la conducción nacional y el futuro del gremio

    De las elecciones locales surgen los congresales que definirán el secretariado nacional. En un contexto industrial complejo, con desafíos para la metalurgia y la siderurgia y apertura de importaciones que impacta en el empleo, estas internas serán determinantes para la renovación del liderazgo nacional que hoy encabeza Abel Furlán.

