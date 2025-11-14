viernes 14 de noviembre de 2025
    • San Nicolás será sede de la cuarta edición del Sudamericano Infantil de fútbol 2025 en diciembre

    Del 5 al 7 de diciembre, el Estadio San Nicolás recibirá a más de 400 chicos de clubes argentinos y sudamericanos para disputar una edición del torneo infantil.

    14 de noviembre de 2025 - 17:40
    El Estadio San Nicolás se prepara para recibir nuevamente a cientos de chicos y familias en la cuarta edición del torneo infantil “El Sudamericano”, que se disputará del 5 al 7 de diciembre.

    El Estadio San Nicolás se prepara para recibir nuevamente a cientos de chicos y familias en la cuarta edición del torneo infantil "El Sudamericano", que se disputará del 5 al 7 de diciembre.

    El Estadio único de San Nicolás se prepara para recibir nuevamente a cientos de chicos en la cuarta edición del torneo infantil “El Sudamericano” de fútbol, que se disputará del 5 al 7 de diciembre. El certamen reunirá a clubes argentinos y sudamericanos en una competencia de deporte que crece año tras año y ya es un clásico regional.

    Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur.

    Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación
    Se desarrolló en San Nicolás la VII Marcha del Orgullo, convocada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA) y Orgullo SN. 

    VII Marcha del Orgullo en San Nicolás: color, memoria y demandas que siguen pendientes

    Un torneo que crece: más de 400 jugadores y clubes de renombre

    Entre el 5 y el 7 de diciembre, el Estadio San Nicolás será el epicentro de tres jornadas dedicadas al fútbol formativo, con la participación de más de 400 jugadores de distintos puntos del país y de Sudamérica. La competencia reunirá equipos de la categoría 2015, incluyendo a River Plate, Independiente, Rosario Central, Talleres, Newell’s, Colo Colo de Chile y Juventude de Brasil, todos en busca del título 2025.

    Presencia nicoleña: tres clubes locales representarán a la ciudad

    San Nicolás contará con la participación de tres instituciones locales: Regatas, Paraná y General Rojo. Los equipos juveniles serán los encargados de defender el prestigio del fútbol nicoleño frente a delegaciones de alto nivel. Su presencia suma identidad y pertenencia a un evento que ya forma parte del calendario deportivo regional.

    Entradas, horarios y un fin solidario para la comunidad

    Las entradas para el Sudamericano Infantil podrán adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma online 4upass. Todo lo recaudado será destinado al Hogar Del Carmen, aportando un componente solidario que se suma al espíritu deportivo. Cabe recordar que las ediciones anteriores consagraron a River Plate en las dos primeras ediciones y a Atlético Paranaense de Brasil en la más reciente.

