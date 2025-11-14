San Nicolás será sede de la cuarta edición del Sudamericano Infantil de fútbol 2025 en diciembre

El Estadio San Nicolás se prepara para recibir nuevamente a cientos de chicos y familias en la cuarta edición del torneo infantil “El Sudamericano”, que se disputará del 5 al 7 de diciembre. Google

El Estadio único de San Nicolás se prepara para recibir nuevamente a cientos de chicos en la cuarta edición del torneo infantil “El Sudamericano” de fútbol, que se disputará del 5 al 7 de diciembre. El certamen reunirá a clubes argentinos y sudamericanos en una competencia de deporte que crece año tras año y ya es un clásico regional.

Un torneo que crece: más de 400 jugadores y clubes de renombre Entre el 5 y el 7 de diciembre, el Estadio San Nicolás será el epicentro de tres jornadas dedicadas al fútbol formativo, con la participación de más de 400 jugadores de distintos puntos del país y de Sudamérica. La competencia reunirá equipos de la categoría 2015, incluyendo a River Plate, Independiente, Rosario Central, Talleres, Newell’s, Colo Colo de Chile y Juventude de Brasil, todos en busca del título 2025.

Presencia nicoleña: tres clubes locales representarán a la ciudad San Nicolás contará con la participación de tres instituciones locales: Regatas, Paraná y General Rojo. Los equipos juveniles serán los encargados de defender el prestigio del fútbol nicoleño frente a delegaciones de alto nivel. Su presencia suma identidad y pertenencia a un evento que ya forma parte del calendario deportivo regional.

Entradas, horarios y un fin solidario para la comunidad Las entradas para el Sudamericano Infantil podrán adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma online 4upass. Todo lo recaudado será destinado al Hogar Del Carmen, aportando un componente solidario que se suma al espíritu deportivo. Cabe recordar que las ediciones anteriores consagraron a River Plate en las dos primeras ediciones y a Atlético Paranaense de Brasil en la más reciente.

