San Nicolás: en el Hospital San Felipe se realizará la jornada por el Día Mundial de la Diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital San Felipe, de San Nicolás, invita a la comunidad a participar de una jornada de concientización. Profesionales de distintas áreas ofrecerán controles médicos, charlas y actividades educativas para fomentar la prevención y la detección temprana de la enfermedad, en un evento que se realizará al aire libre.

Controles y chequeos gratuitos en el Hospital San Felipe La jornada contará con estaciones de salud donde los asistentes podrán acceder a medición de glucosa, presión arterial y asesoramiento nutricional. Personal de Enfermería y Kinesiología brindará orientación sobre hábitos saludables y ejercicios preventivos, fomentando el autocuidado y la detección temprana de riesgos asociados a la diabetes.

Charlas informativas y talleres educativos Durante el evento, los especialistas del hospital ofrecerán charlas sobre la prevención, tratamiento y manejo de la diabetes. Se abordarán temas clave como la importancia de la alimentación balanceada, la actividad física y el seguimiento médico regular, buscando generar conciencia y herramientas prácticas para toda la comunidad.

Circuito de Salud interactivo y participación activa Los asistentes podrán recorrer un Circuito de Salud especialmente diseñado, con actividades interactivas para toda la familia. La iniciativa busca que los participantes comprendan mejor la enfermedad y adopten hábitos saludables, promoviendo un enfoque preventivo que fortalezca la salud de la población local.

La jornada se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre, de 8:30 a 11:30 horas, en la fachada del Hospital San Felipe, ubicado en Moreno 31, y es completamente gratuita y abierta a toda la comunidad.

