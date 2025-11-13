jueves 13 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: en el Hospital San Felipe se realizará la jornada por el Día Mundial de la Diabetes

    El hospital San Felipe organiza este viernes 14 de noviembre una jornada abierta a la comunidad con controles, charlas y actividades de concientización.

    13 de noviembre de 2025 - 13:30
    En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital San Felipe invita a la comunidad a participar de una jornada de concientización.

    En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital San Felipe invita a la comunidad a participar de una jornada de concientización.

    En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital San Felipe, de San Nicolás, invita a la comunidad a participar de una jornada de concientización. Profesionales de distintas áreas ofrecerán controles médicos, charlas y actividades educativas para fomentar la prevención y la detección temprana de la enfermedad, en un evento que se realizará al aire libre.

    Controles y chequeos gratuitos en el Hospital San Felipe

    La jornada contará con estaciones de salud donde los asistentes podrán acceder a medición de glucosa, presión arterial y asesoramiento nutricional. Personal de Enfermería y Kinesiología brindará orientación sobre hábitos saludables y ejercicios preventivos, fomentando el autocuidado y la detección temprana de riesgos asociados a la diabetes.

    Charlas informativas y talleres educativos

    Durante el evento, los especialistas del hospital ofrecerán charlas sobre la prevención, tratamiento y manejo de la diabetes. Se abordarán temas clave como la importancia de la alimentación balanceada, la actividad física y el seguimiento médico regular, buscando generar conciencia y herramientas prácticas para toda la comunidad.

    Circuito de Salud interactivo y participación activa

    Los asistentes podrán recorrer un Circuito de Salud especialmente diseñado, con actividades interactivas para toda la familia. La iniciativa busca que los participantes comprendan mejor la enfermedad y adopten hábitos saludables, promoviendo un enfoque preventivo que fortalezca la salud de la población local.

    La jornada se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre, de 8:30 a 11:30 horas, en la fachada del Hospital San Felipe, ubicado en Moreno 31, y es completamente gratuita y abierta a toda la comunidad.

