San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local

Las semifinales del torneo Clausura de básquetbol darán inicio esta noche con dos partidos que prometen alta intensidad y definiciones ajustadas. Desde las 21.30 se disputarán los primeros juegos de las series coprotagonizadas por Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas, con escenarios divididos entre Villa Constitución y San Nicolás.

Somisa busca estirar su invicto ante Sacachispas En Villa Constitución, Sacachispas recibirá a Somisa en el primer capítulo de una serie que continuará el miércoles en el estadio “Socios Fundadores”. Somisa llega como bicampeón defensor y dueño absoluto de la fase regular, en la que terminó invicto, mientras que el equipo villense culminó cuarto con un récord de 9-4. La última vez que se enfrentaron, el 22 de octubre, Somisa ganó 102 a 59.

Regatas y Belgrano animan un clásico con historia El otro cruce por la Copa de Oro enfrentará a Regatas y Belgrano en un clásico que abrirá esta noche en el “Fortunato Bonelli”. El segundo partido se disputaría el viernes en “La Ribera”, donde también se jugaría un eventual tercer encuentro. La serie se jugará sin público por disposición de la ABSN, una decisión que ya se aplicó en el duelo previo entre ambos.

Cómo llegan los equipos a esta instancia Regatas terminó segundo en la fase regular y ya demostró su fortaleza en el clásico más reciente, cuando venció a Belgrano por 92 a 76 en condición de local. El Rojo, tercero en la tabla, buscará ajustar su estrategia defensiva para equilibrar una serie que promete ser una de las más disputadas de la temporada.

