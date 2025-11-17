San Nicolás: El Gobierno lanzó el Plan Paraná para reforzar el control de la Hidrovía

Está orientado a la prevención, detección, neutralización e investigación de actividades ilícitas e incluye la zona de San Nicolás. Infobae

El Gobierno nacional puso en marcha el Plan Paraná, un programa integral de control y vigilancia sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay destinado a fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos complejos. La iniciativa abarca distintos tramos del corredor fluvial, incluida la zona de San Nicolás, considerada de relevancia estratégica.

Un corredor estratégico bajo vigilancia Según la Resolución 1307/2025, la Hidrovía Paraná-Paraguay es una vía internacional clave para el comercio exterior argentino y regional. Cada día circulan hasta 300 barcazas, un volumen que la vuelve un corredor logístico vital, pero también susceptible a actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

Tecnología y cooperación internacional para combatir delitos El Ministerio de Seguridad destacó que las organizaciones criminales aprovechan la extensión de la hidrovía y la multiplicidad de puertos públicos y privados para operar. Por eso, el plan contempla mayor articulación con organismos extranjeros y el uso de drones, radares, scanners y sistemas de monitoreo en tiempo real para mejorar los controles.

San Nicolás, incluido en los polígonos operativos El Plan Paraná se desarrollará en fases dentro de seis polígonos territoriales de intervención. San Nicolás integra el quinto y sexto tramo, entre Paraná y el Paraná Guazú. Además, se reforzarán los controles en puertos de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos para desarticular redes de contrabando y crimen organizado en toda la hidrovía.

