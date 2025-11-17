lunes 17 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: El Gobierno lanzó el Plan Paraná para reforzar el control de la Hidrovía

    El Ministerio de Seguridad activó el Plan Paraná para prevenir delitos en la Hidrovía Paraná-Paraguay, con foco operativo en San Nicolás.

    17 de noviembre de 2025 - 14:45
    Está orientado a la prevención, detección, neutralización e investigación de actividades ilícitas e incluye la zona de San Nicolás.

    Está orientado a la prevención, detección, neutralización e investigación de actividades ilícitas e incluye la zona de San Nicolás.

    Infobae

    El Gobierno nacional puso en marcha el Plan Paraná, un programa integral de control y vigilancia sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay destinado a fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos complejos. La iniciativa abarca distintos tramos del corredor fluvial, incluida la zona de San Nicolás, considerada de relevancia estratégica.

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local
    La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) advirtió que el avance de las exportaciones chinas genera un impacto negativo no solo en la industria local sino también en la producción de América Latina. Las importaciones representarán a lo largo del año el 39,7% del consumo de acero en América Latina, una cifra que establece una nueva marca histórica. Los complejos siderúrgicos de Ternium y Acindar, vitales para las economías de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, sienten el impacto.

    San Nicolás: Importaciones chinas hunden la siderurgia regional que sufrirá una caída del 13%

    Un corredor estratégico bajo vigilancia

    Según la Resolución 1307/2025, la Hidrovía Paraná-Paraguay es una vía internacional clave para el comercio exterior argentino y regional. Cada día circulan hasta 300 barcazas, un volumen que la vuelve un corredor logístico vital, pero también susceptible a actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

    Tecnología y cooperación internacional para combatir delitos

    El Ministerio de Seguridad destacó que las organizaciones criminales aprovechan la extensión de la hidrovía y la multiplicidad de puertos públicos y privados para operar. Por eso, el plan contempla mayor articulación con organismos extranjeros y el uso de drones, radares, scanners y sistemas de monitoreo en tiempo real para mejorar los controles.

    San Nicolás, incluido en los polígonos operativos

    El Plan Paraná se desarrollará en fases dentro de seis polígonos territoriales de intervención. San Nicolás integra el quinto y sexto tramo, entre Paraná y el Paraná Guazú. Además, se reforzarán los controles en puertos de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos para desarticular redes de contrabando y crimen organizado en toda la hidrovía.

