martes 18 de noviembre de 2025
    • Junín ultima detalles para el Cumbia Fest en el Parque Borchex

    En Junín el festival será el domingo 23 desde las 11, con shows en vivo, patio gastronómico, emprendedores y propuestas para toda la familia.

    18 de noviembre de 2025 - 13:25
    El próximo domingo 23 a partir de las 11 horas se llevará a cabo una nueva edición de este festival impulsado por el Gobierno de Junín, en asociación con la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (CEGH) y artistas locales que tendrá su oportunidad para demostrar su talento ante el público. Además, habrá un patio gastronómico compuesto por 20 carros con una oferta variada y de calidad, como así también un paseo de emprendedores y juegos infantiles para los más chicos.

    La Opinion

    El Gobierno de Junín avanza en los preparativos finales para una nueva edición del Junín Cumbia Fest, que se realizará el domingo 23 desde las 11 en el Parque Borchex. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá música en vivo, gastronomía, emprendedores y actividades para toda la familia.

    La ciudad de Junín fue elegida por tercera vez para realizar la Reunión Regional de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre, a las 13.30 horas, en el Piedramora Hotel & Convention Center.

    Junín será sede de la reunión regional de FEHGRA con referentes nacionales del sector
    Se consolida un espacio estratégico para emprendedores, pymes, industrias, municipios y entidades.

    La Cámara de Comercio Italiana de Rosario y el Centro Económico de Pergamino impulsan el desarrollo binacional

    Artistas que animarán el Cumbia Fest

    La grilla incluirá a Gere Leiva, La Banda de Papu, La Dupla Letal, El Rodri Sonando, El Golpe Kuartetero, Energía Positiva, La Fuerza Nueva, Los Chicos Piratas y Los Charros, entre otros talentos locales. Desde la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica destacaron el impacto positivo del evento para promover el turismo y la actividad comercial.

    El subsecretario de Turismo, Luis Bortolato, señaló que el festival se consolidó como un clásico regional y que se espera gran concurrencia durante el fin de semana largo. “Es un evento que la comunidad ya adoptó. Vienen familias completas y visitantes de toda la zona”, afirmó.

    Patio gastronómico y paseo de emprendedores

    La edición contará con un patio gastronómico de 20 food trucks con propuestas variadas, más un paseo de emprendedores impulsado por el Club de Emprendedores del Gobierno de Junín. Desde la CEHG remarcaron el trabajo conjunto con el Municipio y el valor de los festivales al aire libre para fortalecer las ventas y visibilizar productos locales.

    También habrá juegos e inflables para los más chicos, reforzando el perfil familiar que caracteriza al evento.

    Expectativa de los artistas y convocatoria al público

    Fernando Piedrabuena, líder de Los Chicos Piratas, agradeció la inclusión del grupo en la grilla y destacó el crecimiento del festival. “Es uno de los mejores eventos de la zona. Vamos a brindar un espectáculo renovado y esperamos a todos los seguidores”, expresó.

    Desde la organización recordaron que la entrada será libre y gratuita, e invitaron a vecinos y visitantes a disfrutar de la jornada desde las 11 en el Parque Borchex.

    San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública.

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

