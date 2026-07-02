Robaron en la Escuela Primaria Nº 6 y una auxiliar relató el dramático momento

El personal de la Escuela advirtió el robo al llegar en la mañana de este jueves.

Un grave hecho de inseguridad sacudió a la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 6, ubicada en la intersección de la avenida Rocha y Zeballos. Autores ignorados ingresaron al establecimiento tras provocar serios destrozos y se llevaron mercadería, dejando a los trabajadores de la institución en un estado de total desamparo y temor.

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Según el informe oficial de las fuerzas de seguridad, el ilícito fue denunciado a primera hora de la mañana del miércoles a través de un llamado al 911. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la auxiliar del establecimiento, Mariela Viviana Sauco, de 55 años, quien detalló el panorama con el que se topó al iniciar su jornada laboral.

Los delincuentes no solo se alzaron con mercadería del lugar, sino que provocaron importantes daños materiales para poder ingresar: corte y destrozos en los cables de energía eléctrica; ruptura del cristal de una ventana y destrucción del candado de una de las puertas de acceso.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI y J Nº 8, bajo la carátula de "Robo", disponiéndose el trabajo de la Policía Científica y del Gabinete Táctico Operativo (GTO) para dar con los responsables.

"Todo tirado, todo roto”

Más allá de las pérdidas materiales, la peor parte se la llevó el personal de la escuela. En un crudo y angustiante relato, una de las integrantes del staff de personal no docente de la institución educativa del barrio Trocha describió los minutos de terror que vivió al ingresar al edificio completamente a oscuras.

"En 20 años que soy auxiliar, nunca, nunca me tocó vivir algo así. Me shoqueó mucho y sentí mucho miedo", expresó quebrada por el llanto.

"Yo entré a la escuela a las 7 de la mañana y estaba todo oscuro. Pensé que habían cortado la luz por la alarma, pero cuando apunté con la linterna de mi teléfono para ver... sentí mucho dolor, mucha angustia. Estaba todo dado vuelta, todo tirado, todo roto. Es lo poquito que pude ver antes de salir corriendo a la calle", relató la trabajadora.

La agente auxiliar denunció, además, el desamparo institucional que padeció en ese momento crítico, habiendo pasado más de una hora a la intemperie en medio del frío extremo: "Estuve más de una hora afuera, congelada mal, horrible. Lamentablemente, en la actualidad la directora está de licencia y los restantes integrantes del equipo directivo se demoraron en responder. Yo estaba desesperada, no sabía a quién recurrir ni qué hacer. Me sentí totalmente desamparada".

Finalmente, la auxiliar hizo un urgente llamado de atención sobre las condiciones en las que el personal de maestranza abre las escuelas diariamente a la madrugada. "El tema acá es que cuando las auxiliares decimos que no tenemos que estar solas, es verdad. ¿Y si yo entraba y atrás mío estaban los tipos? Hoy en día te matan. Es de noche a esa hora para entrar a trabajar, es horrible. No estoy nada bien", concluyó con profunda preocupación.

En el establecimiento educativo estuvieron presentes las autoridades del Consejo Escolar y los especialistas de Policía Científica realizaron las pericias.