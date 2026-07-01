Paro docente en San Nicolás: la adhesión en las escuelas públicas alcanzó el 85%

Este martes se desarrolló un cese de actividades para docentes bonaerenses, que reclaman incremento en sus salarios y más seguridad en los establecimientos educativos.

La adhesión al paro docente convocado este martes por los gremios bonaerenses alcanzó alrededor del 85% en las escuelas de gestión pública de San Nicolás . La medida de fuerza se desarrolló durante 24 horas en reclamo de mejoras salariales, mayor seguridad en los establecimientos educativos y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

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Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires concretaron este martes un paro de actividades de 24 horas que tuvo un importante impacto en el funcionamiento de las escuelas públicas de San Nicolás. Según informaron las organizaciones sindicales locales, el nivel de adhesión rondó el 85% en los establecimientos de gestión estatal.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba).

En el marco de la jornada de protesta, representantes sindicales también realizaron una manifestación en la intersección de avenida Savio y Nación, donde visibilizaron los principales reclamos del sector y expresaron su preocupación por la situación que atraviesa la educación pública.

Los reclamos por salarios y seguridad en las escuelas

Entre las principales demandas planteadas por los sindicatos se encuentra la urgente convocatoria a una nueva mesa de negociación paritaria que permita recomponer el salario de los trabajadores de la educación frente al proceso inflacionario.

Las entidades gremiales sostienen que los ingresos docentes han perdido poder adquisitivo y consideran necesario avanzar con una actualización salarial que contemple la evolución del costo de vida.

Otro de los puntos centrales del reclamo está vinculado con la seguridad en los establecimientos educativos. Los sindicatos advirtieron sobre un incremento de situaciones de violencia que afectan a docentes y equipos educativos, por lo que solicitaron la implementación de medidas concretas para garantizar condiciones laborales más seguras dentro de las escuelas.

Asimismo, volvieron a exigir la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un complemento salarial cuya eliminación, aseguran, impactó de manera directa en los ingresos de miles de trabajadores de la educación.

Los gremios cuestionan el financiamiento de la educación pública

Durante la jornada de protesta, las organizaciones sindicales también manifestaron su preocupación por el financiamiento del sistema educativo. En ese sentido, señalaron que la educación pública atraviesa un escenario complejo producto de las restricciones presupuestarias.

Los gremios sostuvieron que existe un "enorme ahogo financiero" hacia la provincia de Buenos Aires y advirtieron sobre las consecuencias que esa situación genera en el funcionamiento de las escuelas y en las condiciones laborales de los docentes.

Si bien parte de los cuestionamientos estuvieron dirigidos al Gobierno nacional por la situación presupuestaria, las organizaciones también reclamaron respuestas concretas a la administración bonaerense, especialmente en materia salarial y de infraestructura escolar.

Con un acatamiento cercano al 85% en San Nicolás, el paro volvió a poner sobre la mesa las demandas del sector educativo y dejó en evidencia el malestar de los docentes, que esperan avances en las negociaciones para evitar nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.