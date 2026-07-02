Denuncian presiones a trabajadores de Clínica San Nicolás y reclaman salarios adeudados

La angustia que viven trabajadores y trabajadoras de Clínica San Nicolás se profundizó en las últimas horas, a partir de lo que los propios empleados del centro de salud definen como “un apriete” de parte de los propietarios de la empresa.

Trabajadores de la Clínica San Nicolás denunciaron una nueva escalada de tensión dentro del establecimiento al asegurar que fueron presionados para firmar un documento en el que se niegan los problemas internos. Además, afirmaron que continúan sin percibir la totalidad de sus salarios y reclamaron respuestas tanto de la empresa como del sindicato.

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Según relataron trabajadores del centro de salud, en las últimas horas se profundizó el conflicto interno debido a presuntas presiones ejercidas sobre el personal. De acuerdo con los testimonios, se les habría solicitado firmar una carta en la que se sostiene que no existen irregularidades en el funcionamiento de la clínica ni situaciones de destrato hacia los empleados.

Quienes hicieron pública la situación describieron el escenario como una "cacería de brujas" y aseguraron que el temor entre el personal dificulta que muchos trabajadores puedan expresar públicamente sus reclamos por posibles represalias.

El conflicto laboral también continúa marcado por los incumplimientos salariales. Según denunciaron los empleados, desde agosto de 2025 perciben solamente el 80% de sus haberes, abonados en dos depósitos mensuales.

Indicaron además que durante el mes en curso únicamente recibieron el 40% del salario correspondiente y que, hasta el momento, no obtuvieron información oficial sobre cuándo se completará el pago restante.

Los trabajadores también afirmaron que todavía no cobraron el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y sostuvieron que las autoridades de la institución no brindaron explicaciones sobre la situación financiera que atraviesa la empresa.

Cuestionamientos al sindicato y un conflicto sin resolución

Otro de los puntos señalados por el personal apunta al accionar de la representación gremial. Algunos trabajadores manifestaron su disconformidad con la actuación de ATSA, al considerar que el sindicato no acompañó los reclamos por el pago de los salarios adeudados.

Asimismo, aseguraron que existe un fuerte clima de incertidumbre dentro de la institución y que muchos empleados prefieren mantener reserva sobre sus identidades por temor a sufrir consecuencias laborales.

Hasta el momento, la empresa no emitió un pronunciamiento público respecto de las nuevas denuncias realizadas por el personal. Mientras tanto, el conflicto continúa sin una solución y los trabajadores reiteran el pedido para que se regularice el pago de los haberes y se garantice un ámbito laboral libre de presiones.