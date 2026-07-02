Un vecino persiguió y redujo a un ladrón que intentaba robarle la moto en barrio Güemes

La moto que fue robada y luego recuperada por su dueño.

Un dramático suceso nocturno terminó con un delincuente de 29 años aprehendido gracias al rápido y valiente accionar de la propia víctima. El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 23:00 horas en una vivienda ubicada en la calle Guatemala al 1800, en el barrio Güemes.

Desesperada búsqueda de Alan Giani: lo buscan en Junín tras una semana sin novedades y comparten su imagen

Al joven Alan Giani lo buscan en General Pico por el dato que brindó un camionero

El dueño de la propiedad y de la motocicleta que el malviviente intentó sustraer, relató en primera persona los tensos minutos que vivió al verse sorprendido por la inseguridad.

"Estaba en la pieza de mi casa y escuché ruidos. Me asomé por la ventana, no vi la moto y salí de inmediato al patio", detalló el joven.

Al salir se percató de que la puerta del patio seguía cerrada, pero al mirar hacia un costado divisó la secuencia clave: "Veo a uno que deja la moto al lado del tejido, salta el cerco y sale corriendo. Salí atrás del loco y lo corrí más o menos dos cuadras", describió de manera elocuente.

La persecución civil finalizó cuando el sospechoso intentó trasponer otro alambrado para escapar. "Ahí justo lo agarré y, bueno, lo golpeé, olvidate... En ese momento uno no sabe qué hacer. Lo retuve ahí hasta que vino la policía y se lo llevaron a la comisaría", concluyó la víctima.

Identificación y un frondoso prontuario en la misma semana

El personal policial que acudió tras el llamado al 911 identificó al delincuente de 29 años. Al corroborar sus datos, la policía confirmó que el sujeto ya cuenta con antecedentes recientes y de una modalidad llamativa.

El sujeto es el mismo individuo que el pasado sábado por la noche protagonizó un indignante hecho en el barrio Villa Alicia. En esa oportunidad, valiéndose de la confianza, le pidió la motocicleta prestada a un matrimonio amigo y nunca regresó. Tras una intensa y desesperada búsqueda por cuenta propia, los damnificados de aquel robo lograron localizarlo y retenerlo en el barrio 12 de Octubre.

A menos de una semana de aquel primer episodio, volvió a delinquir bajo una modalidad más violenta, provocando daños en el cerco perimetral de la vivienda de la calle Guatemala para intentar llevarse el rodado.

La causa quedó caratulada como "Robo en grado de tentativa" e interviene la UFI y J Nº 08. Se ordenaron pericias médicas, constatación de los daños en la propiedad y la declaración testimonial de la víctima.