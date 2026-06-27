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    • Emoción en la Escuela Primaria Nº 2 de Salto: cambio de nombre a Hermanas Sierra

    La Escuela Primaria Nº 2 de Salto vivió un emotivo acto oficial donde se formalizó su nuevo nombre Hermanas Sierra, con autoridades y comunidad educativa.

    27 de junio de 2026 - 10:27
    La Escuela Primaria Nº 2 de Salto vivió una jornada histórica con el Acto Oficial de Cambio de Nombre de la institución, que a partir de ahora se llama formalmente Hermanas Sierra.

    La Escuela Primaria Nº 2 de Salto vivió una jornada histórica con el Acto Oficial de Cambio de Nombre de la institución, que a partir de ahora se llama formalmente Hermanas Sierra.

    saltociudad.com.ar

    La Escuela Primaria Nº 2 de Salto vivió una jornada histórica con el acto oficial de cambio de nombre, que a partir de ahora la identifica como Hermanas Sierra. El evento reunió a autoridades provinciales y municipales, junto a la comunidad educativa, consolidando un reconocimiento a la identidad y la memoria institucional del establecimiento.

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    Cambio de nombre en la Escuela Primaria Nº 2 de Salto

    El establecimiento educativo dejó formalmente atrás su denominación histórica como Escuela Primaria Nº 2 para adoptar el nombre de Hermanas Sierra, en un acto cargado de emoción y significado para toda la comunidad escolar. La decisión busca fortalecer el arraigo institucional y rescatar la identidad local a partir de su historia y sus protagonistas.

    La ceremonia fue el resultado de un proceso de trabajo institucional que se extendió durante un período prolongado, en el que participaron docentes, estudiantes, exalumnos y referentes de la comunidad educativa de Salto. El cambio de nombre representa un hito en la vida de la escuela y una forma de reconocimiento a sus raíces.

    Proyecto Guardianes del Tiempo y reconstrucción histórica

    Uno de los ejes centrales del acto fue la mención al proyecto “Guardianes del Tiempo”, una iniciativa que permitió reconstruir la historia de la institución y recuperar datos fundamentales sobre su origen. Este trabajo fue clave para sostener el pedido de cambio de nombre y revalorizar la figura de las Hermanas Sierra.

    La investigación histórica estuvo acompañada por el aporte de Cecilia Plastina, cuyo trabajo fue destacado como fundamental para la reconstrucción de la memoria institucional. Gracias a este proceso, se logró poner en valor la trayectoria de la escuela y su vínculo con la comunidad local a lo largo del tiempo.

    Autoridades y comunidad educativa en un acto emotivo

    El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas el vicepresidente del Consejo General de Cultura y Educación bonaerense, Marcelo Zarlenga, y el inspector jefe regional, Federico Castellanos, junto a referentes educativos del distrito y del municipio.

    También participaron la inspectora jefa distrital Marisel Rodríguez, la directora de Educación municipal Cristina Patriarca, el director de Universidades Julián Ainora y la presidenta del Consejo Escolar Mónica Moyano, además de consejeros escolares, docentes, familias y estudiantes.

    Durante la ceremonia se destacó especialmente el trabajo de la directora Rocío Rovere, el equipo docente y los estudiantes y exestudiantes que impulsaron la investigación que permitió recuperar la historia de la institución. Un momento especial se vivió con la presencia de descendientes directos de las Hermanas Sierra, quienes fueron homenajeados por la comunidad educativa.

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