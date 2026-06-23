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    • Educación de Adultos: la EEPA 702 impulsa la inscripción y la continuidad de estudios secundarios

    La EEPA 702 promueve la inscripción a la Educación de Adultos y fortalece la articulación con FinEs y CENS para que más vecinos completen la primaria y el secundario.

    23 de junio de 2026 - 23:25
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    La Escuela de Educación Primaria de Adultos (EEPA) Nº 702 mantiene abierta la inscripción para quienes deseen iniciar o completar la Educación de Adultos y, al mismo tiempo, impulsa una campaña de difusión destinada a destacar la importancia de finalizar la escolaridad obligatoria. La propuesta forma parte de una estrategia de articulación con el nivel secundario de la modalidad de adultos para favorecer la continuidad educativa de los estudiantes.

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    Educación de Adultos

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    Desde la institución educativa señalaron que completar los estudios primarios representa mucho más que la obtención de un certificado. Se trata de una oportunidad para fortalecer la autoestima, ampliar conocimientos, mejorar las condiciones de empleabilidad y acceder a nuevas herramientas para la vida cotidiana.

    La orientadora educacional de la EEPA 702, Fernanda Castiglioni, destacó que la escuela busca acercar oportunidades concretas a aquellas personas que por diferentes circunstancias no pudieron concluir su formación durante la edad escolar tradicional.

    En este sentido, la apertura de la inscripción para el ciclo lectivo constituye una invitación a retomar proyectos personales que muchas veces quedaron postergados por razones laborales, familiares o económicas.

    Articulación educativa adulta

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    Uno de los aspectos centrales de la campaña impulsada por la EEPA 702 es poner en valor la continuidad pedagógica entre la educación primaria y el nivel secundario de adultos.

    Desde la institución remarcaron que egresar de la primaria no constituye el final del recorrido educativo, sino el comienzo de nuevas posibilidades de formación.

    Por ese motivo, la iniciativa se desarrolla en el marco de la articulación con el nivel secundario de la modalidad de adultos, permitiendo que quienes finalicen sus estudios primarios puedan continuar inmediatamente su trayectoria educativa.

    Los egresados de las Escuelas de Educación Primaria de Adultos cuentan con alternativas concretas para cursar el secundario mediante el Plan FinEs o en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) que funcionan en Pergamino.

    Secundario para adultos

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    Las opciones disponibles permiten que cada estudiante encuentre una modalidad acorde a sus necesidades y horarios.

    Entre las propuestas del Plan FinEs se encuentran las sedes que funcionan en la Escuela Primaria Nº 62, ubicada en Zeballos 941; la Escuela Primaria Nº 8, en Scalabrini 1049; y la Escuela Primaria Nº 10, en avenida Ameghino 131.

    Las inscripciones para esta modalidad se realizan precisamente en la sede de la Escuela Primaria Nº 10, en el horario de 18:00 a 20:00.

    Por otra parte, quienes opten por cursar en los Centros Educativos de Nivel Secundario pueden acercarse al CENS 451, en Balboa 586; al CENS 452, ubicado en la esquina de Merced y Mitre; o al CENS 453, que funciona en Estrada 1225 durante los turnos tarde y vespertino.

    En estos establecimientos las inscripciones se realizan de 18:30 a 22:00.

    Charla sobre FinEs

    Como parte de las acciones de acompañamiento a los estudiantes que concluyen la primaria, la EEPA 702 organizó una actividad especial destinada a brindar información sobre las alternativas de continuidad educativa.

    El próximo lunes 29 de junio, el coordinador distrital del Plan FinEs ofrecerá una charla informativa dirigida especialmente a los egresados de la Escuela Primaria de Adultos.

    La actividad tendrá lugar en la sede que funciona en el edificio de la Escuela Primaria Nº 10, ubicada en avenida Ameghino 131.

    Durante el encuentro se explicarán los requisitos de inscripción, las modalidades de cursada y las distintas posibilidades que ofrece el sistema educativo para completar el nivel secundario.

    Inscripción abierta

    Desde la EEPA 702 recordaron que los interesados en iniciar o finalizar la Educación de Adultos pueden acercarse a las diferentes sedes para recibir asesoramiento e inscribirse.

    La documentación requerida incluye fotocopia del Documento Nacional de Identidad, partida de nacimiento y constancia del último nivel de estudios alcanzado, en caso de poseerla.

    Los responsables de la institución remarcaron que la educación constituye una herramienta de transformación social y destacaron que nunca es tarde para volver a estudiar.

    La propuesta educativa está diseñada con horarios flexibles y sedes distribuidas en distintos sectores de la ciudad, permitiendo compatibilizar el estudio con las responsabilidades laborales y familiares.

    Con esta iniciativa, la EEPA 702 busca que cada vez más vecinos de Pergamino tengan la posibilidad de completar su formación académica y continuar construyendo un proyecto educativo que les abra nuevas oportunidades personales, laborales y sociales.

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