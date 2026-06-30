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    • Reclamo de docentes en San Pedro: alto acatamiento al paro y preocupación por la violencia en las escuelas

    Con un acatamiento cercano al 98% en San Pedro, los gremios docentes reclamaron mejoras salariales, actualización de protocolos ante hechos de violencia.

    30 de junio de 2026 - 13:32
    Con un alto nivel de acatamiento se desarrolla este martes la jornada de paro convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, una medida de fuerza de alcance provincial que paralizó la actividad en la gran mayoría de los establecimientos educativos de la región.

    Con un alto nivel de acatamiento se desarrolla este martes la jornada de paro convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, una medida de fuerza de alcance provincial que paralizó la actividad en la gran mayoría de los establecimientos educativos de la región.

    notisanpedro.info

    El paro docente convocado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense tuvo este martes un fuerte impacto en San Pedro, donde la mayoría de los establecimientos educativos permanecieron cerrados o funcionaron con asistencia mínima. Los sindicatos remarcaron que el conflicto excede la cuestión salarial y alertaron sobre el creciente nivel de violencia que atraviesa las escuelas.

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    Alto acatamiento al paro docente en San Pedro

    La jornada de protesta impulsada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense registró un nivel de adhesión cercano al 98% en el distrito de San Pedro, según estimaciones difundidas por las organizaciones sindicales.

    Durante la mañana, el panorama en numerosos establecimientos educativos mostró escuelas completamente cerradas y otras que abrieron sus puertas con apenas uno o dos docentes presentes, reflejando el amplio respaldo a la medida de fuerza.

    La protesta fue convocada por los gremios AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, que cuestionan tanto la situación salarial como las condiciones laborales que enfrentan diariamente los trabajadores de la educación.

    Violencia en las escuelas: el principal eje del reclamo

    La secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses (UEB), Fernanda Sendón, sostuvo que la problemática que atraviesan los docentes va mucho más allá de la pérdida del poder adquisitivo.

    "En realidad no es solamente la situación salarial la que estamos viviendo, sino la implementación del acuerdo paritario de resguardo y reparación por los hechos de violencia que se viven en todas las instituciones del país, de la provincia y de San Pedro", expresó.

    La dirigente advirtió además que las escuelas reflejan el complejo contexto social actual y consideró indispensable actualizar las herramientas de intervención. "Es muy difícil hoy estar en las escuelas, que son un reflejo de una sociedad violenta y con muchas carencias. La escuela no es ajena a eso. Se requiere un protocolo de acción porque el que estamos usando es del año 2010 y quedó obsoleto", afirmó.

    Desde los sindicatos explicaron que el protocolo vigente ya no contempla muchas de las situaciones que actualmente deben afrontar directivos, docentes y auxiliares dentro de los establecimientos educativos.

    Reclamos salariales y pedido de mayor financiamiento educativo

    Por su parte, el dirigente de SUTEBA San Pedro, Alejandro Ansaloni, manifestó su preocupación por la evolución del salario docente y cuestionó la falta de recursos destinados al sistema educativo.

    Según expresó, existe un creciente deterioro del poder adquisitivo y cada vez son menores las expectativas de recuperar los ingresos mediante futuras negociaciones paritarias. Además, vinculó esa situación con la falta de transferencia de fondos nacionales hacia la provincia de Buenos Aires y otros sectores educativos, como las universidades públicas.

    En el documento conjunto difundido por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, los gremios señalaron que el sistema educativo atraviesa un escenario de fuerte tensión debido al ajuste presupuestario y reclamaron medidas urgentes para garantizar condiciones dignas de trabajo.

    Entre los principales pedidos figuran la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación frente a hechos de violencia, la actualización del protocolo de actuación, la realización de jornadas institucionales específicas y la aplicación efectiva de la normativa vigente para proteger a docentes y estudiantes.

    En materia salarial, solicitaron la inmediata convocatoria a paritarias y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al considerar que su eliminación profundizó la pérdida del poder adquisitivo.

    El pliego de reclamos también incluye la necesidad de reducir la sobrecarga laboral, garantizar el derecho a la desconexión fuera del horario de trabajo, revisar el régimen académico vigente y asegurar la estabilidad laboral ante la disminución de la matrícula escolar.

    Finalmente, las organizaciones gremiales reclamaron mayor presupuesto para la educación técnica, expresaron su rechazo a posibles modificaciones del régimen previsional que afecten al Instituto de Previsión Social (IPS) y exigieron mejoras en las prestaciones brindadas por IOMA para los trabajadores de la educación bonaerense.

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