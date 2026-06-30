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    • Arrecifes, campeón de la Liga de Junín de handball femenino en el Torneo Apertura AJUBAL

    El equipo femenino de Arrecifes se consagró campeón del Apertura de AJUBAL tras vencer a Las Cobras de Colón en la final disputada en Chacabuco.

    30 de junio de 2026 - 11:51
    El equipo femenino de la Escuela Municipal de Handball de Arrecifes, conducido por Alejandra Álvarez en el CEF 84, se consagró campeón del Torneo Apertura de Mayores de la Liga AJUBAL (Asociación Juninense de Balonmano).

    El equipo femenino de la Escuela Municipal de Handball de Arrecifes, conducido por Alejandra Álvarez en el CEF 84, se consagró campeón del Torneo Apertura de Mayores de la Liga AJUBAL (Asociación Juninense de Balonmano).

    unoarrecifes.com

    El equipo femenino de la Escuela Municipal de Handball de Arrecifes logró una destacada consagración en la Liga AJUBAL, tras quedarse con el Torneo Apertura de Mayores. El conjunto, dirigido por Alejandra Álvarez en el CEF 84, se impuso en la final disputada en Chacabuco ante Las Cobras de Colón.

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    Agustín Canapino decidió aliviar un poco su intensa actividad de 2025, cuando compitió regularmente en TC, TC PickUp y Turismo Carretera 2000 (ganó los tres títulos), sumándole sobre el final de la temporada en Turismo Nacional.

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    Arrecifes campeón de handball femenino en la Liga AJUBAL

    La Escuela Municipal de Handball de Arrecifes alcanzó un logro histórico al consagrarse campeona del Torneo Apertura de Mayores de la Liga AJUBAL (Asociación Juninense de Balonmano). El equipo mostró un alto nivel de juego a lo largo de toda la competencia, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen regional.

    El título se suma a una destacada campaña en la que el conjunto arrecifeño enfrentó a equipos de Junín, Colón, General Pinto, Rivadavia, Chacabuco, Salto y Baradero, demostrando solidez colectiva y crecimiento deportivo.

    Final en Chacabuco: triunfo ante Las Cobras de Colón

    La definición del torneo se disputó en la ciudad de Chacabuco, donde Arrecifes enfrentó a Las Cobras de Colón en un partido decisivo por el título. En ese encuentro, el equipo dirigido por Alejandra Álvarez logró imponerse y asegurar la consagración.

    La jornada también reunió las definiciones de todas las categorías femeninas y masculinas, además de los partidos por el tercer puesto, en un cierre competitivo del certamen organizado por AJUBAL.

    Sofía Dziewa, goleadora y figura del campeonato

    Uno de los puntos más destacados del torneo fue la actuación de Sofía Dziewa, capitana del equipo arrecifeño, quien además fue reconocida como goleadora del certamen. Su rendimiento ofensivo resultó determinante durante toda la competencia.

    Desde la Municipalidad de Arrecifes felicitaron al plantel y al cuerpo técnico por la consagración, destacando el valor del logro deportivo obtenido en un torneo de fuerte nivel regional.

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