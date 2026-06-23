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    • Salto: Apertura de la Feria de Ciencias y Tecnología en la Escuela San Martín

    La Escuela comenzó la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026 con proyectos estudiantiles y participación de programas educativos de Salto.

    23 de junio de 2026 - 12:18
    El pasado viernes comenzó la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026 en la Escuela San Martín, unas jornadas que tienen como protagonistas centrales a los estudiantes locales.

    El pasado viernes comenzó la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026 en la Escuela San Martín, unas jornadas que tienen como protagonistas centrales a los estudiantes locales.

    saltociudad.com.ar

    El pasado viernes comenzó en la Escuela San Martín, de la ciudad de Salto, la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, un encuentro que reúne a estudiantes de todos los niveles y propone exhibir proyectos educativos desarrollados en la institución, con una fuerte participación de la comunidad escolar y programas locales.

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    La Escuela San Martín abrió sus puertas para dar inicio a la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, una propuesta educativa que busca fortalecer el aprendizaje a través de la exposición de proyectos elaborados por los estudiantes. La iniciativa se desarrolla con gran acompañamiento de docentes, familias y la comunidad educativa local.

    67 proyectos de todos los niveles educativos en exposición

    En esta edición participan un total de 67 proyectos que reflejan el trabajo realizado en los niveles inicial, primario, secundario y adultos. Cada propuesta expone procesos de investigación, creatividad y aprendizaje, destacando el compromiso de los alumnos en la construcción de conocimiento dentro del ámbito escolar.

    Participación institucional y programas educativos locales

    La feria cuenta además con la presencia del CFP, el Consejo Escolar con su propuesta de alimentación saludable, Patios Abiertos, el CIIE y el programa Coros y Orquestas. Todas estas iniciativas de la Dirección de Políticas Socioeducativas se integran para mostrar el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas y su impacto en la comunidad de Salto.

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