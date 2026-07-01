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    • San Pedro: El atletismo brilló en el CENARD con títulos, podios y grandes actuaciones

    La Escuela Municipal de Atletismo de San Pedro obtuvo excelentes resultados en el CENARD, con primeros puestos, podios y destacadas actuaciones.

    1 de julio de 2026 - 15:00
    La Escuela Municipal de Atletismo sumó una destacada actuación el pasado sábado durante su &nbsp;participación en un torneo desarrollado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde la delegación de San Pedro cosechó excelentes resultados en distintas categorías.

    La Escuela Municipal de Atletismo sumó una destacada actuación el pasado sábado durante su  participación en un torneo desarrollado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde la delegación de San Pedro cosechó excelentes resultados en distintas categorías.

    San Pedro Municipio

    El atletismo de la ciudad de San Pedro volvió a demostrar su crecimiento en el ámbito nacional con una sobresaliente participación en un torneo disputado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Los representantes de la Escuela Municipal de Atletismo consiguieron títulos, podios y valiosas actuaciones que reflejan el trabajo sostenido de deportistas y entrenadores.

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    San Pedro logró importantes resultados en el CENARD

    La delegación de la Escuela Municipal de Atletismo tuvo una destacada presentación durante el certamen desarrollado el pasado sábado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), uno de los escenarios más importantes del atletismo argentino.

    Los atletas sampedrinos compitieron frente a representantes de diferentes puntos del país y consiguieron ubicarse entre los mejores en varias disciplinas, ratificando el crecimiento que viene experimentando el atletismo local y el buen presente de sus jóvenes talentos.

    La actuación colectiva dejó un balance altamente positivo, con primeros puestos, segundos lugares y podios que reflejan el nivel alcanzado por los deportistas formados en la escuela municipal.

    Candela Basaldúa y Aaron Mindurry fueron protagonistas del torneo

    En la categoría U23, Candela Basaldúa fue una de las grandes figuras de la jornada. La atleta se quedó con el primer puesto en la prueba de 400 metros con vallas, donde mostró un sólido rendimiento de principio a fin para imponerse sobre sus rivales.

    Su actuación no terminó allí. También compitió en los 800 metros llanos, disciplina en la que volvió a destacarse al finalizar en la tercera posición, sumando un nuevo podio para la delegación sampedrina.

    En tanto, en la categoría U20, Aaron Mindurry confirmó su gran momento deportivo. El joven velocista conquistó el primer lugar en los 200 metros llanos, mientras que en los 400 metros con vallas alcanzó un meritorio segundo puesto, cerrando una actuación de altísimo nivel.

    Los resultados obtenidos por ambos atletas reflejan el trabajo técnico y la preparación que vienen desarrollando durante la temporada, además del compromiso que sostienen en cada competencia nacional.

    Miguel Medina completó una jornada positiva para la Escuela Municipal

    La buena producción del equipo de San Pedro también tuvo como protagonista a Miguel Medina, quien representó a la ciudad en la categoría U18.

    El atleta consiguió el tercer puesto en la prueba de 800 metros, subiendo al podio tras una destacada carrera, y posteriormente finalizó en la sexta posición en los 400 metros con vallas, demostrando regularidad y competitividad en ambas especialidades.

    Con estos resultados, la Escuela Municipal de Atletismo cerró una nueva participación nacional con un balance muy favorable, reafirmando el crecimiento de sus deportistas y consolidando el trabajo que se realiza para formar atletas capaces de competir al máximo nivel.

    La cosecha obtenida en el CENARD representa un nuevo impulso para el atletismo sampedrino, que continúa sumando experiencias y resultados en competencias de jerarquía, fortaleciendo el desarrollo del deporte local y proyectando a sus jóvenes talentos hacia nuevos desafíos dentro del calendario nacional.

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