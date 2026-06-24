Banderas hechas en la cárcel de San Nicolás flamearon en actos de Jujuy y Buenos Aires

Las banderas se elaboraron en el taller textil de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con la participación de internos del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA). spb.gba.gob.ar Las banderas se elaboraron en el taller textil de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con la participación de internos del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA). spb.gba.gob.ar Las banderas se elaboraron en el taller textil de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con la participación de internos del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA). spb.gba.gob.ar Las banderas se elaboraron en el taller textil de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con la participación de internos del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA). spb.gba.gob.ar

El pasado 16 de junio, en coincidencia con la conmemoración del coronel Manuel Arias, figura destacada de la Independencia y colaborador del general Martín Miguel de Güemes, dos banderas de flameo fueron entregadas en la localidad jujeña de Humahuaca por la Asociación Gaucha Legión de Belgrano. Posteriormente, los días 19 y 20 de junio, otras banderas confeccionadas en la Unidad 3 fueron utilizadas durante los actos por el Día de la Bandera en San Nicolás.

Banderas hechas en contexto de encierro llegaron a escuelas de todo el país Banderas argentinas confeccionadas por personas privadas de la libertad en la cárcel bonaerense de San Nicolás fueron utilizadas en actos escolares de Buenos Aires y Jujuy en el marco de las actividades por el aniversario del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano.

Taller textil y programa PIATJA en la Unidad 3 de San Nicolás Las insignias se elaboraron en el taller textil de la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con la participación de internos del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA). La iniciativa forma parte de un proceso de formación laboral dentro del sistema penitenciario.

Un proyecto educativo y social con impacto federal La propuesta se enmarca en el proyecto “Donamos lo que somos, desde Lima, Perú, hasta la Antártida”, impulsado por la Agrupación Cultural y Social (ACS) “Pago de los Arroyos”, que distribuye banderas a instituciones de distintas provincias.

Además, ejemplares fueron entregados al Jardín de Infantes N° 925 y a la Escuela de Educación Técnica N° 2 de esa ciudad por el presidente de la entidad, Luis Simonetti. Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense destacaron que este tipo de iniciativas promueven el trabajo, la capacitación y la inclusión social de las personas privadas de la libertad, en línea con las políticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

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