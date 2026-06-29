Dictaron la detención del sujeto investigado por producción de pornografía infantil

El sujeto se encuentra detenido por orden del juez César Solazzi y su situación procesal se complicó con la evidencia obtenida en el allanamiento de la semana pasada.

El juez de Garantías César Solazzi dictó la detención del acusado, luego de que el fiscal Nelson Mastorchio y José María Cifuentes confirmaran el hallazgo de fotos reveladas y negativos con menores de edad.

Un "transa" cayó detenido con dosis de cocaína en un procedimiento en la plaza del barrio Acevedo

La investigación por producción de material de abuso sexual infantil derivó en un allanamiento en el barrio Vicente López de Pergamino, donde efectivos de la Policía Federal y de la Unidad de Cibercrimen detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron pruebas contundentes que lo comprometerían gravemente.

El procedimiento fue encabezado por el Departamento de Cibercrimen de Pergamino, a cargo de José María Cifuentes, bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, liderada por el fiscal Nelson Mastorchio. Tras la indagatoria del pasado viernes, en la cual el imputado se negó a declarar, la situación procesal varió significativamente.

"La novedad es que este lunes el juez César Solazzi concedió la detención requerida por la Fiscalía 3 y el Departamento de Cibercrimen, por lo que convirtió la aprehensión en detención", detallaron fuentes judiciales involucradas en la instrucción judicial.

La denuncia penal original detalla que el acusado realizaría acosos a menores de edad. En el domicilio le secuestraron una gran cantidad de fotografías impresas y negativos que pusieron en evidencias que lo involucrarían en conductas depravadas. Asimismo, se hallaron imágenes que lo comprometen como presunto autor de abuso sexual.

Antecedentes del detenido

A pesar de la gravedad del cuadro, los peritos descartan que el sujeto sea declarado inimputable. En el año 2017, el mismo sospechoso recibió una condena de seis meses de prisión por haber abusado de un nene de 9 años en el ámbito de un templo.

La Fiscalía continuará con el análisis pericial del abundante material tecnológico y fotográfico secuestrado. Estos resultados podrían ampliar la imputación por abuso sexual infantil e incorporar nuevas figuras penales a la causa en las próximas semanas.